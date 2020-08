Spagna, nascerà presto un muro di 10 metri anti migranti. Il governo socialista del Paese vuole evitare i continui viaggi verso Ceuta e Melilla

La Spagna ha deciso: le due città iberiche in territorio marocchino, Ceuta e Melilla, saranno protette da un muro anti-migranti. E con i suoi 10 metri di altezza sarà il più alto al mondo anche più imponente delle barriere ideate da Donald Trump tra Stati Uniti e Messico.

In realtà esistiono già delle barriere alte circa 6 metri e volte nel 2005 dal governo presieduto da Zapatero. Sono sormontate da da una doppia fila di filo spinato che di fatto separa Europa e Zfrica, pure se la distanza terroriiale è nulla. Come spiega il premier socialista Pedro Sanchez, ora il filo spinato sarà tiolto per garantire l’incolumità, Ma rimane il fatto che la Spagna vuole ridirre ancora di più il flusso dei migranti.

Lavori che costeranno più di 17 milioni di euro, per un muro in

acciaio e legno alto 10 metri (1 in più rispetto a quello di Trump). Come ha spiegato l’impresa che lo realizzerà, il filo spianto sarà sostituito da un cilindro di acciaio del diametro di oltre mezzo metro. Una barriera impossibile per i migranti che arrampicandosi non troveranno nessun appiglio per scavalcarlo.

Spagna, con il governo Sanchez i migranti sono calati del 40% nel Paese

La nuova barriera anti migranti passerà su tutta la linea di confine tra Marocco e Spagna lungo 8 chilometri a Ceuta e altri 12 km a Melilla. Lo scopo finale è uno e chiaro: limitare al minimo gli ingressi di migranti in Spagna o comunque sul territorio spagnolo. Oggi secondo Madrid è ancora troppo facile eludere i controllil, così invece il controllo sarà più stretto.

Previste 66 telecamere lungo tutto il tratto di confime, 14 delle quali a rilevazione termica. Ma anche un’apparecchiatura per il riconoscimento facciale ai varchi di confine. E la linea del governo fondo nomn cambia. Nel 2019 i migranti illegali entrati in Spagna sono stati 24mila, oltre il 40% in meno rispetto al 2018. Una decisione però fortemente contestata dalle organizzazioni umanitarie.