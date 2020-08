Le autorità hanno fissato le date per la consegna dei nuovi banchi mono-posto per il rientro a scuola. Previste anche sanzioni per chi non le rispetta.

Scuola: l’inizio della distribuzione dei nuovi banchi mono-posto si avvicina. La data di inizio è stata fissata tra il 7 e l’8 settembre, in vista del rientro in classe, con le dovute norme anti-Covid del 14 settembre. La consegna dei banchi mono-posto avverrà fino alla fine del mese di ottobre e, da quanto si apprende, sono anche previste alcune sanzioni per le imprese vincitrici del bando che non rispetteranno le date.

Come riporta Tgcom24, sono 11 le imprese, tra quelle italiane e straniere, ad aver vinto il bando. Le domande presentate erano state 14, ma, da quanto si apprende, alcune di queste non erano state prese in considerazione perché troppo basso il numero di banchi prodotto era relativamente basso.

Scuola: si avvicina il rientro e le imprese sono pronte a consegnare i nuovi banchi

Dunque, il termine ultimo per la consegna dei nuovi banchi mono-posto è stato fissato per la fine di ottobre. Come riporta Tgcom24, tra l’altro, il Comitato tecnico scientifico, in collaborazione con le autorità governative, sta lavorando per un rientro nelle aule scolastiche in massima sicurezza. Si sta pensando, tra l’altro, anche ad un “uso esteso delle mascherine”. A prender parola sulla questione è intervenuto il coordinatore del cts, Agostino Miozzo: “Questa malattia ha imposto tre pilastri: il distanziamento, l’uso della mascherina e l’igiene”.

Naturalmente, come lo stesso Miozzo ha precisato, ci saranno dei casi particolari. Il riferimento è, ad esempio, “l’uso se c’è un ragazzo non udente in classe, l’interrogazione, momenti del contesto locale che saranno valutati”.

Il coordinatore del Comitato tecnico scientifico è poi stato chiaro su un altro punto. Miozzo ha sostenuto che è molto probabile che ci siano casi nelle scuole. Ma se questo dovesse verificarsi, non significherà chiudere le scuole. Questo vorrà piuttosto dire esaminare il contesto di volta in volta e, qualora fosse necessario, mettere in quarantena la classe o la scuola. Questi sono casi che andranno verificati nello specifico.

