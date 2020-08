Resta caldo il tema Scuola, con il premier Conte che rassicura il popolo. Infatti il primo ministro annuncia il massimo impegno per la ripresa in sicurezza.

Il 14 settembre è la data fatidica per il rientro degli studenti a scuola, eppure tutto sembra ancora altamente incerto, a causa dell’incremento di casi da Coronavirus. Sul tema scuola, il premier Giuseppe Conte cerca di rassicurare famiglie e studenti italiani. Infatti nell’ultima intervista rilasciata, il premier ha affermato che tutte le istituzioni (Governo, Protezione Civile, sindaci, presidenti e dirigenti scolastici), stanno lavorando per garantire il rientro delle scuole in massima sicurezza.

Una sfida importante e soprattutto impegnativa, specialmente se si pensa che in ballo c’è il futuro scolastico di ben 10 milioni di studenti. Conte ha poi continuato facendo capire tutte le difficoltà che sta attraversando il paese. Infatti il presidente ha affermato che solitamente in Italia, in un anno si producono 200mila banchi, mentre solamente negli ultimi due mesi sono stati prodotti 2 milioni e 400mila banchi.

Scuola, Conte annuncia: “Abbiamo investito 2,9 miliardi di euro”

Durante l’intervista, il Premier Giuseppe Conte ha ricordato tutti gli investimenti fatti dall’Italia per permettere il rientro nelle classi degli studenti. Infatti solamente negli ultimi mesi, come ricorda il premier, sono stati investiti ben 2,9 miliardi. L’enorme cifra è servita per gli investimenti in lavori di edilizia scolastica, affitto di nuovi spazi, varie attrezzature e patti di comunità. Inoltre, nei prossimi mesi sarà rafforzato anche l’organico scolastico, con ben 70mila assunzioni a tempo determinato.

Ma non solo, infatti sono state approvate ben 97mila assunzioni a tempo indeterminato, tra docenti, personali Ata e dirigenti scolastici. Infatti il Governo per permettere le assunzioni ha favorito le call veloci, per permettere spostamenti più veloci per raggiungere il luogo indicato. Infine Conte concorda con le parole di Mario Draghi. Infatti anche secondo il premier bisogna dare maggior forza e stabilità all’area dell’euro ed investire su istruzione e ricerca per garantire un futuro migliore ai giovani.

L.P.

Per altre notizie di Politica, CLICCA QUI !