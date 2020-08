Il portiere della Roma, Antonio Mirante, ha annunciato di essere positivo al coronavirus tramite una storia Instagram sul suo profilo ufficiale

Da alcune ore circolava la notizia in merito alla positività al coronavirus da parte di un calciatore della prima squadra. Già ieri era emerso il comunicato ufficiale sul contagio da parte di due giovani della Primavera. Ora, a confermare le voci ci ha pensato il diretto interessato: Antonio Mirante.

Il portiere italiano, tramite una storia sul proprio profilo Instagram, ci ha tenuto a spiegare il tutto: “Come alcuni di voi già sanno – esordisce – sono purtroppo risultato positivo purtroppo al Covid-19 dopo il tampone. Ciò nonostante, non ho sintomi, nemmeno la tosse, e mi sento bene. Ad ora sono in isolamento, ma spero di guarire presto per ricominciare la preparazione. Ringrazio tutti per i messaggi d’affetto. Vi abbraccio”. La Roma si radunerà a Trigoria il 27 agosto per la preparazione della prossima stagione.

Calciomercato Roma, si avvicina Milik

Dopo che la Juventus, con l’arrivo sulla panchina di Pirlo, ha perso terreno nella trattativa che porta a Milik del Napoli, la Roma si sarebbe fatta prepotentemente avanti. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, tra i due club interessati si sarebbe venuta a creare un’intesa di massima. De Laurentiis si sarebbe convinto dell’offerta da 15 milioni più il cartellino di Under per il polacco.

Tornando alla Juve, il nuovo tecnico avrebbe invece richiesto proprio il giallorosso Dzeko per rinforzare un attacco dove Higuain ormai è considerato un mero esubero. I giallorossi, con l’arrivo di Friedkin, sono decisamente in fermento e sono pronti ad un rinnovamento della rosa per dar vita ad un nuovo ciclo dove Fonseca dovrebbe essere ancora la guida tecnica. Molte sono le cessioni in cantiere, così come gli acquisti anche se non vi saranno spese folli anche perché c’è da fare sempre molta attenzione a quello che è il bilancio.

