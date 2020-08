Per la serie ricette top, gli hamburger: ottimi per una cena veloce e dalle note americane. Vediamo insieme come assemblare degli ottimi panini.

Seguendo pochi e semplici passaggi, possiamo ottenere degli hamburger degni dei più grandi ristoranti e fast food americani. Quella che presenteremo oggi sarà il classico assemblaggio del panino burger, ma la ricette base non vieta assolutamente l’aggiunta di ingredienti che più ci piacciono. Ad oggi esistono infatti una quantità illimitata di varianti. Vediamo insieme come preparare il classico hamburger.

Hamburger: gli ingredienti per quattro persone

Panini Burger: 4

Hamburger di manzo: 4

Bacon: 8 fettine

Cipolla bianca: 1

Pomodori rossi tondi: 2

Foglie di insalata gentile: 4

Formaggio Cheddar: 4 fette

Maionese

Senape

Ketchup

Tabasco

Sale

Ricette top: la preparazione degli hamburger

Iniziamo la preparazione dei nostri deliziosi hamburger scaldando il pane sulla piastra: questo è un passaggio molto importante perché garantirà una solidità a tutto il panino. Quando vediamo che all’interno del pane si è andata a formare una crosticina più scura, possiamo toglierlo dalla piastra. Procediamo ora alla cottura delle carni: sulla stessa piastra del pane, adagiamo i nostri hamburger, dopo averli salati. Il consiglio è quello di lasciare la fiamma relativamente bassa, in modo da garantire una cottura omogenea alla carne. Una volta pronti gli Hamburger, cuociamo anche le fettine di bacon, fino a farle diventare croccanti.

Tagliamo ora i nostri vegetali: sia la cipolla che il pomodoro andranno tagliati a fettine. Piccolo trucco: mettiamo la cipolla qualche minuto in una ciotola con acqua frizzante, aiuterà ad eliminare un po’ la parte più forte.

Siamo pronti per assemblare il nostro hamburger: spalmiamo la senape o la maionese. Adagiamoci sopra la foglia di insalata e, in ordine, mettiamo: hamburger, cipolla, pomodoro e infine le fettine di bacon. Condiamo con le salse che più ci piacciono: consigliamo il ketchup e un po’ di tabasco.

Siamo pronti per servire i nostri hamburger. Gli americani accompagnano a questo piatto una porzione di patatine fritte.

