Il Tar ha respinto il ricorso dei gestori in merito alla riapertura delle discoteche dopo la decisione del governo di chiuderle almeno fino al 7 settembre prossimo

Domenica scorsa, 16 agosto, il ministro Roberto Speranza ha firmato un’ordinanza con il quale si è deciso di chiudere di nuovo discoteche e locali da ballo almeno fino al prossimo 7 settembre.

La misura, entrata in vigore il 17 agosto, ha scatenato ire e sconforto da parte dei gestori che temono danni enormi per le finanze. Il settore si è dunque ‘riunito’ per richiedere il ricorso al Tar e tentare la riapertura.

Al momento però non vi sarà alcuna riapertura perché la sezione quater del Tar del Lazio ha respinto la richiesta di sospensione cautelare urgente proposta dall’associazione sindacale Silb-Filp. Al 9 settembre è stata però fissata l’udienza in camera di consiglio per la valutazione collegiale del ricorso.

Riapertura discoteche, perché il Tar ha respinto il ricorso

I motivi per i quali il Tar ha respinto i ricorsi sono stati pubblicati, come di consueto, nel rapporto ufficiale. “Nel bilanciamento degli interessi proprio della presente fase del giudizio, la posizione di parte ricorrente risulta recessiva – si legge nella nota – rispetto a quello che è l’interesse pubblico per la tutela della salute vista la grave pandemia in corso” e si precisa che “tale interesse costituisce l’oggetto primario delle valutazioni dell’Amministrazione”.

Maurizio Pasca, presidente del Silb-Filp, ha commentato questa decisione delle autorità: “Saremo chiusi fino al 7 settembre e questo porterà l’abusivismo a proliferare. L’ordinanza del ministro incentiverà questo fenomeno. Abbiamo in mano già diverse centinaia di video che mostrano feste abusive in atto in ville private e che sfuggono a qualsiasi controllo. In un filmato alcuni giovani si dichiarano positivi al coronavirus”.

