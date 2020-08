Svizzera: per qualche giorno, la piccola città di Olten ha visto cadere una pioggia di cacao a causa di un guasto alla fabbrica Lindt.

Una pioggia di cacao finissimo sui tetti della cittadina di Olten, in Svizzera. Come riporta Skytg24, la piccola città, situata tra Zurigo e Basilea, è stata protagonista per diversi giorni di questo curiosissimo avvenimento. Infatti, da quanto si apprende, la fabbrica del noto marchio di cioccolato, Lindt, ha subito un guasto all’impianto di areazione e questo è stato il risultato. Ad ogni modo, la fonte fa sapere che, al di là di questo curioso fatto, le conseguenze non sono gravi e il sistema di ventilazione è stato già riparato.

Lindt, guasto in fabbrica: cade il cacao sui tetti delle case

Come riporta Skytg24, ad aumentare la diffusione del cacao finissimo su tutta la città, è stata anche la forte raffica di vento che si è diffusa sul luogo. Il vento ha infatti contribuito a far depositare il cacao sui tetti e sulle strade della città. La fabbrica della Lindt, ad ogni modo, ha rassicurato tutti i cittadini, affermando che le particelle diffuse nell’aria sono assolutamente innocue. Allo stesso tempo, l’azienda si è offerta volontaria nel ripulire il tutto.

I danni causati dal guasto avvenuto in fabbrica non sono stati particolarmente gravi. L’unica eccezione è rappresentata da un’automobile parcheggiata nei pressi della fabbrica, che è stata completamente ricoperta di uno strato di finissimo cacao. I proprietari dell’automobile non hanno ancora chiesto alcun risarcimento all’azienda. Ad ogni modo, da quanto si apprende, la Lindt si è offerta di ripagare le spese necessarie per sistemare la situazione.

