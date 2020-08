Tornano i playoffs NBA con grandi sorprese come la vittoria di Portland sui Lakers o il successo dei Magic sui Bucks. Vittorie anche per Rockets e Heat.

E’ tempo di NBA Playoffs dopo quella che è stata la stagione regolare più strana di sempre. Infatti a causa Coronavirus la stagione è stata sospesa per ben tre mesi, salvo essere ripresa nella bolla di Walt Disney ad Orlando. La notte NBA ci ha regalato tantissime sorprese, con i playoffs che sono iniziati con il botto.

Partiamo dalla prima sorprendente partita della sera, quella tra Milwaukee Bucks ed Orlando Magic. La testa di serie numero uno ad est, infatti, si è fatta sorprendere dalla franchigia della Florida, che ha portato a casa Gara 1 grazie ad un super Nikola Vucevic. Il centro montenegrino ha realizzato 35 punti e 14 rimbalzi, guidando i suoi al successo. Ai Bucks non bastano i 31 punti con 17 rimbalzi dell’MVP Giannis Antetokounmpo.

Sempre sponda Est, si sono poi affrontati Miami Heat e Indiana Pacers. Tra le due compagini non corre buon sangue, ed ancora una volta è riuscita a spuntarla la squadra di Erik Spoelstra. Ancora una volta, il grande protagonista del match è stato Jimmy Butler, autore di 28 punti.

NBA Playoffs, ad Ovest i Trail Blazers sorprendono i Lakers: bene anche i Rockets sui Thunder

Hanno concluso la serata di NBA Playoffs, le due sfide sponda Ovest. Infatti è scesa prima in campo la serie tra Houston Rockets e Oklahoma City Thunder. I texani non si sono lasciati cogliere di sorpresa, ed ancora una volta James Harden è il grande protagonista dell’incontro. “The Beard” realizza 37 punti e mette KO la compagine dell’Oklahoma. Ai Thunder, infatti, non basta una grande prestazione del nostro Danilo Gallinari, autore di 29 punti.

Ma la vera sorpresa arriva nell’ultimo match della serata, quello tra Los Angeles Lakers e Portland Trail Blazers. Infatti LeBron James e compagni, cadono sotto i colpi del duo Damian Lillard – CJ McCollum. Il numero 0 di Portland, infatti, mette su una prestazione da 34 punti, 5 assist ed altrettanti rimbalzi, a cui si vanno ad aggiungere i 21 punti del compagno di reparto. Ai Lakers non basta un Anthony Davis da 28 punti ed un LeBron James da 23 punti, 17 rimbalzi e 16 assist.

L.P.

Per altre notizie sul mondo dello Sport, CLICCA QUI !