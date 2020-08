All’età di 72 anni è morto l’attore britannico Ben Cross, famoso per l’interpretazione di Harlod Abrahams di Momenti di Gloria

L’attore britannico Ben Cross, nato il 16 dicembre del ’47, è morto nella giornata di ieri all’età di settantadue anni. L’uomo è noto al pubblico in particolare per il suo ruolo da protagonista nel film cult Momenti di Gloria. Ad annunciare il decesso è stato l’agente da Los Angeles che ha spiegato: “Ben è deceduto all’improvviso dopo una breve malattia”.

Ben Cross, storia e carriera

Ben Cross debutta nel cinema all’età di 30 anni nel film di guerra ‘Quell’ultimo ponte’ insieme ad attori del calibro di Sean Connery e Michael Caine. Nell’81 Hugh Hudson, dopo averlo notato nel musical Chicago, decise di affidargli il ruolo del protagonista Harold Abrahams nel film Momenti di Gloria.

Questa pellicola, incentrata sulla storia di un atleta ebreo che rincorre l’oro olimpico nel 1924 come riscatto dall’antisemitismo, ottenne un successo straordinario che portò Hudson a vincere l’Oscar come miglior regista nell’82. Il film è ricordato anche per la famosa canzone di Vangelis.

Dopo il successo ottenuto con Momenti di Gloria, partecipò come caratteristica nei film i Dinamitardi e Turbolencxe. Ebbe dei ruoli anche in tv, in particolare nel telefilm dell’84 Padiglioni Lontani, tratto dal libro di Mary Margaret Kaye.

Fu il malvagio Malagant nel film di fantascienza del ’95, Il primo cavaliere di Jerry Zucker, ispirato alla saga di Re Artù. Nel 2009 ha invece fatto parte del cast di Star Trek con il ruolo di Sarek. L’ultimo suo lavoro è avvenuto nel 2018 con la pellicola Hurricane – Allerta uragano.

