Il meteo torna ad essere prepotentemente influenzato dall’anticiclone, con le temperature pronte ad esplodere. Invece al Nord resiste qualche temporale.

Siamo ad Agosto inoltrato eppure adesso l’estate sta iniziando ad entrare nel vivo. Infatti in questi giorni, il meteo sarà fortemente influenzato dai caldi venti di provenienza africana, che porteranno le nostre temperature a schizzare in aria. Il cambiamento avverrà specialmente tra giovedì e venerdì, quando tra Centro e Sud Italia le temperature aumenteranno a dismisura, arrivando addirittura a superare i 40° in alcuni angoli del paese.

Ma attenzione, perchè l’anticiclone non coprirà tutta la penisola e lascerà scoperto gran parte del Nord Italia. Qui infatti continuerà a resistere qualche precipitazione, sia sulle vette alpine che sulle regioni circostanti. Avremo così un Nord dal clima più mite e gradevole, con una situazione totalemente differente da quella di Centro e Sud. Andiamo quindi a vedere cosa succederà durante questo mercoledì e che condizioni meteorologiche si presenteranno sulla nostra penisola.

Meteo, arriva l’anticiclone: mercoledì con cieli sereni o poco nuvolosi sulla penisola

Quella di oggi sarà quindi una giornata serena, caratterizzata da un clima soleggiato su gran parte della penisola. Infatti, avremo un mercoledì con cieli sereni o poco nuvolosi, ma soprattutto con bel tempo sparso sul paese. Qualche lieve precipitazione continuerà a colpire le vette alpine, ma si tratta di fenomeni isolati. Andiamo quindi ad osservare la situazione sui tre settori italiani.

Sulle regioni del Nord Italia si rinnova il clima sereno visto negli ultimi giorni. Infatti da Ovest ad Est avremo una mattinata caratterizzata da un cielo sereno o poco nuvoloso. Qualche fenomeno, continuerà a tormentare le Alpi, ma non scenderà a Valle. Tornano ad aumentare lievemente le temperature, con massime che oscilleranno tra i 27 e 33 gradi.

Invece sulle regioni del Centro Italia avremo un meteo pronto ad essere influenzato dall’Anticiclone Africano. Qui le temperature torneranno a salire bruscamente, con un caldo asfissiante che colpirà gran parte del settore. Qualche nuvola di troppo, invece, sulle vette dell’Appennino Emiliano, dove potrebbe verificarsi qualche temporale. Le temperature tornano a salire, con massime che andranno dai 29 ai 34 gradi.

Gli effetti dell’anticiclone africano li vedremo soprattutto sulle regioni del Sud Italia. Qui il torrido anticiclone proveniente dall’Africa coinvolgerà gran parte del settore, assicurando una giornata da “Mare”. Attenzione però, perchè al pomeriggio avremo nubi in transito su Campania e Puglia, e proprio su quest’ultima regione si verificheranno dei temporali. Le temperature tornano a salire con massime tra i 30 e 34 gradi.

