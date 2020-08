Il presidente del Mali, Ibrahim Boubacar Keita, si dimette dopo il colpo di stato. La decisione per evitare uno spargimento di sangue nel paese africano.

Dopo il colpo di stato nella giornata di ieri, il presidente del Mali Ibrahim Boubacar Keita ha deciso di rassegnare le dimissioni. Nella giornata di ieri, i rivoltosi avevano preso in arresto il presidente ed il suo primo ministro Boubou Cissè, nella capitale Bamako.

Una decisione necessaria quella del presidente maliano, che in abiti tradizionali ha giustificato le sue dimissioni, affermando di voler evitare uno spargimento di sangue. Keita era stato eletto nel 2013 per la prima volta e cinque anni dopo vinse nuovamente l’elezioni.

Ma non solo, infatti dinanzi alla televisione nazionale, Keita ha ringraziato il popolo maliano per l’affetto mostratogli in questi anni. Successivamente il presidente maliano ha sciolto l’Assemblea nazionale e del Governo. Secondo alcune indiscrezioni, pochi minuti prima del colpo di stato, Keita aveva visto alcuni mezzi militari arrivare verso la sua abitazione, con alcuni soldati intenti a sparare colpi in aria.

Mali, Keita si dimette: la decisione dopo le insurrezioni popolari nel Sahel

Subito dopo il colpo di stato, Ibrahim Keita e Boubou Cissè sono stati portati nella città di Kati su un veicolo blindato. Subito dopo a Bamoko, capitale del paese, è iniziato l’ammutinamento nei confronti del presidente. A parlare per primo sul colpo di stato è il portavoce dei ribelli, che ha dichiarato: “Non è un colpo di stato, ma un’inusurrezione popolare“.

Il colpo di stato in Mali è stato denunciato subito al presidente dell’Onu, Antonio Guterres, che ha subito chiesto la liberazione immediata e senza condizione del presidente maliano, prima che annunciasse le dimissioni.

Anche l’Unione Europea ha annunciato il suo appoggio alla presa di posizione dell’Onu, affermando di non essere al fianco di mosse anti-costituzionali. Ma non solo, infatti l’Ue ha affermato che il golpe non è la soluzione ad una profonda crisi socio-politica. Sono queste le parole di Josep Borrell, rappresentante della politica estera europea, che sul proprio profilo Twitter ha rimarcato la posizione dell’Unione Europea sull’accaduto.

