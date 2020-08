A pochi mesi dalla presentazione, spuntano nuovi dettagli sull’iPhone 12 che promette un ritorno al passato molto interessante

La presentazione dell’iPhone 12, ultimo top di gamma Apple, dovrebbe tenersi il prossimo 8 settembre. Il lancio, a causa del coronavirus, avverrà in diretta streaming. Per l’acquisto dell’ultimo modello e gli altri in versione Pro sarà necessario aspettare fino ad ottobre o novembre di quest’anno. Nelle ultime ore sono spuntate ulteriori indiscrezioni sulle caratteristiche esterne dell’iPhone per il quale l’azienda di Cupertino ha cominciato le prove di presentazione da qualche giorno. A quanto pare, dovrebbe esserci un display più piccolo (5,4 pollici) senza bordi curvi che fa pensare ad un ritorno al passato: uno stile simile a quello di iPhone 4 e 5. Nella parte anteriore dello smartphone un pannello OLED con notch. I colori disponibili dovrebbero essere bianco, verde, nero, giallo, rosso e porpora.

iPhone 12 Max, il vero successore dell’attuale 11

Ci sarà anche un’altra versione, che probabilmente si chiamerà iPhone 12 Max con diagonale da 6,1 pollici. Questo modello sarà molto simile ad un iPhone 11. Qui, come nell’iPhone 12, avremo uno schermo OLED Super Retina Display con 4 GB di RAM, chip A14, supporto 5G ed compartimento di camere doppio sulla parte posteriore.

I due modelli saranno quindi praticamente simili se non fosse per le dimensioni. I media esperti del settore parlano anche dell’abbandono della porta lighting come avvenuto con l’iPad. Si parla anche di ridurre la grandezza della batteria, ma non è ancora chiaro come questa mossa possa non limitarne la potenza. Alcune indiscrezioni attendibili parlano addirittura di una scatola senza all’interno le cuffie comprese, qualcosa che farà storcere molto il naso ad eventuali clienti.

