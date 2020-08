Influencer tiene bambino a testa in giù: “Sono come scimmie!” – VIDEO

Influencer tiene bambino a testa in giù, un video davvero molto forte che ha alzato un polverone e sta causando anche tanti problemi legali all’uomo.

Sempre più persone usano i social per condividere le loro opinioni e le loro convinzioni. Certe volte si crea un dialogo divertente e interessante tra le parti, ma certe volte semplicemente si è parecchio stupidi. Come è successo con un giovane influencer russo, che ha pubblicato sul proprio account ufficiale un video molto controverso, che ha fatto infuriare migliaia di persone. L’uomo, che è spostato ed è padre di un neonato sul quale ha delle idee parecchio forti e controverse, ma non molto condivisibili. Il ragazzo, infatti, mostra in un video come dovrebbero trattare i propri piccoli tutti i genitori del mondo, sostenendo una pratica parecchio poco ortodossa e senza dubbio molto dannosa per i più piccini.

Come si vede nel video qui in basso, il ragazzo russo tiene il figlio a testa in giù, dondolandolo per la caviglia. L’uomo sostiene, poco primo di questo inframezzo, che i neonati sono come delle scimmie e quindi vanno trattati in questo modo. Igor Kravtasov, influencer russo di 35 anni è stato attaccato da ogni fronte e alla fine è stato costretto ad oscurare il proprio account. L’uomo si è poi scusato in un video che è stato ancora più criticato. Ha infatti sostenuto che quello che intendeva dire è che i neonati sono come piccole scimmie e quello era solo un modo per sviluppare meglio le articolazioni e le giunture del neonato. Eppure il piccino, si legge sul The Sun, sarebbe stato portato per degli accertamenti all’ospedale di Sochi, probabilmente a causa del gonfiarsi dell’area in questione. Di seguito il video. Intanto ci sono cause legali contro di lui.