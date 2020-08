Imprenditore morto, il cadavere è stato scoperto soltanto quando si è fatto l’orario di apertura e un dipendente è entrato nel locale.

Un’altro episodio che serve a ricordarci come la vita sia fragile e in grado di spezzarsi in un istante, senza cause apparenti. Il protagonista dell’accaduto è un uomo di Treviso, Stefano Guizzon, che aveva da poco compito i cinquanta anni. L’uomo era il proprietario di un locale piuttosto in e frequentato dai giovani, il St. Thomas’s Gate di viale Vittorio Veneto. Un locale di oneste dimensioni, che offriva ai giovani spazio e cibo per divertisti insieme. Malgrado le difficoltà legate ai giustissimi decreti in materia di prevenzione del Covid-19, il luogo rimaneva un punto di incontro, tenendo conto del distanziamento sociale. E anche oggi doveva aprire, come sempre accade da anni ormai. Eppure qualcosa di terribile è accaduto ed il St. Thomas’s Gate ora resterà chiuso per un po’ di tempo.

LEGGI ANCHE —> Tragedia a Firenze, morta bambina di 4 mesi per meningite fulminante

Imprenditore morto, corpo ritrovato dal dipendente all’apertura

L’imprenditore che gestiva il locale, il 50enne Stegano Guizzon, era come suo solito all’interno della taverna. Era sempre il primo ad arrivare mentre attendeva, impaziente, l’arrivo del personale per la solita apertura serale. Qualcosa di strano è però accaduto poche ore fa. Un dipendente è entrato all’interno del locale come suo solito e la scoperta è stata devastante. Ad uno dei tavolini, steso sul fianco, c’era proprio l’imprenditore proprietario del locale. Purtroppo, però, il suo corpo era senza vita. Sono immediatamente accorsi ambulanze e la polizia, ma ormai era troppo tardi. Sono ancora da accertare le cause del decesso del 5oenne, che lascia una moglie e un figlio. Probabilmente qualcosa non ha funzionato con il suo cuore e l’uomo, da solo, non è riuscito a salvarsi.

LEGGI ANCHE —> California, incendi senza fine: dichiarato lo stato d’emergenza