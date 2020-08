Il caso sulla morte di Viviana Parisi e la scomparsa di suo figlio, Gioele Mondello, dopo l’ultima scoperta potrebbe essere vicino alla conclusione

Emergono nuovi indizi sul caso di Viviana Parisi e suo figlio Gioele Mondello. La mamma dj, trovata morta l’8 agosto nelle campagne di Caronio era scomparsa insieme a suo figlio 5 giorni prima del ritrovamento del suo corpo. Da allora le ricerche per ritrovare il piccolo Gioele non si sono mai fermate e oggi, un indizio potrebbe sbloccare definitivamente il caso.

L’ultima testimonianza, prima della scoperta di oggi risale a qualche giorno fa. Una coppia di turisti aveva affermato che “Gioele dopo l’incidente avvenuto in autostrada era ancora vivo. Era in braccio alla madre, in posizione verticale e senza alcuna ferita”. Secondo il procuratore di Patti, Angelo Cavallo “Gioele aveva gli occhi aperti» e il teste è attendibile”.

L’indizio che porta al ritrovamento di Gioele

Sul luogo dell’incidente, vicino all’autostrada sono stati individuati resti ossei e pezzi di una maglietta che “al 99 per cento” appartengono al piccolo Gioele. Le tracce sono state segnalate da un carabiniere in congedo che affianca i vigili del fuoco, forestali e poliziotti locali.

Il posto dove sono stati trovati gli indizi è coperto da rovi e arbusti, e si trova a circa 200 metri dall’autostrada ai piedi di un traliccio della rete elettrica. Sul luogo sono stati trovati alcuni resti ossei e tracce di una maglietta che apparterrebbero al piccolo Gioele.

Gli indizi, ossia i resti della maglia, verranno mostrati ai familiari. In caso di conferma si potrebbe iniziare a ricostruire il caso. Sul posto del ritrovamento si trovano anche il Procuratore di Patti Angelo Cavallo, che coordina le indagini, due medici legali, la polizia scientifica, uomini della Protezione Civile e le squadre dei vigili del fuoco.

