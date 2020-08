Il re del calcio e la più amata conduttrice televisiva più amata dal pubblico italiano, sono in vacanza insieme in Sardegna.

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan in scadenza di contratto, sta accendendo le pagine dei giornali sportivi e non. Il bomber svedese dopo aver girato insieme a Diletta Leotta uno spot per BuddyFit è diventato il protagonista delle riviste di gossip.

Il nativo di Malmo, sposato da quasi 20 anni con Helena Seger, secondo la rivista settimanale Chi si è presentato single in Sardegna. A farlo compagnia la bellissima Diletta Leotta che da poco tempo ha rotto con il suo ex Daniele Scardina.

La coppia dell’estate? Secondo Chi è sì

Zlatan Ibrahimovic e Diletta Leotta saranno la nuova coppia dell’estate 2020? Secondo il settimanale Chi sì. Il giornale in edicola annuncia l’esistenza di un flirt tra il bomber svedese e la regina della conduzione televisiva italiana. Lo stesso settimanale li aveva paparazzati qualche settimana fa a cena a Milano, ma i giornali svedesi smentiscono tutto. Secondo i media svedesi Zlatan era sullo yacht con la moglie e sarebbe stato con lei tutto il tempo.

Forse sarà una montatura da gossip o forse no. Troppe coincidenze potrebbero affermare l’ipotesi avanzata da Chi, ossia l’esistenza di un flirt tra Ibrahimovic e Diletta.

