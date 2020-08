Cuba Gooding jr. rischia grosso ancora una volta. Come era già successo nel 2019, un’altra donna lo accusa di violenza sessuale

Guai in vista, ancora una volta, per Cuba Gooding Jr. che è accusato di aver violentato una donna come spiega il sito della Bbc. La presunta violenza sarebbe avvenuta in una stanza d’albergo a New York nel 2013 e adesso è aperta l tribunbale della Grande Mela una causa civile intentata dalla presunta vittima.

La donna, la cui identità non è stata comunicata, avrebbe incontrato il noto attore in un bar di Manhattan nell’agosto 2013, Lui l’avrebbe invitata a prendere un drink in un hotel lì vicino, ma quando sono arrivati ha detto di dover salire in camera a cambiarsi. Una volta in stanza, l’avrebbe violentata.

L’avvocatessa dell’attore, intervistata al New Yok Times, ha definito le accuse “completamente false e diffamatorie”. Intanto la presunta vittima donna ha chiesto un processo e un risarcimento per i danni subiti presentando un esposto per violenza motivata dal genere al New York City Victims of Gender-Motivated Violence Protection Act.

Cuba Gooding Jr., dall’Oscar di 23 anni fa alle accuse per violenza sulle donne

Cuba Gooding Jr. è notio al grande pubblico perchjé da anni si divide tra grande e piccolo schermo. Nel 1997 ha anche vinto il premio Oscar come miglior attore non protagonista per il film “Jerry Maguire“. Interpretatav il giocayore di football americano

Rod Tidwell, assisito dal protagonista (Tom Cruise).

L’attore lo scorso anno era già stato già arrestato per un reato simile. Il processo però non è ancora arrivato ad una sentenza definitiva e anche in quel caso si è sempre dichiarato innocente. L’accusa era di palpeggiamento e a dimostrarla c’erano i video di sorveglianza del Magic Hour Rooftop Lounge di New York. Le riprese sembravano confermare come l’attore avesse davvero molestato la donna, mettendole contro la sua volontà più volte la mano tra le gambe.