Covid-19, migliaia di contagi in Italia a settembre: la previsione di un modello matematico che indica una media di 1.500 casi al giorno dal prossimo mese

La situazione del coronavirus in Italia sta tornando a farsi preoccupante. Rispetto al resto d’Europa il nostro paese è ancora in vantaggio per numeri di contagi nelle ultime settimane, ben al di sotto ad esempio di Francia e Spagna. Un margine che però si sta assottigliano e che ha suggerito al governo di intervenire in anticipo. Chiudere le discoteche e reintrodurre le mascherine nei luoghi all’aperto interessati dalla movida, è il primo passo per non ricadere nella tragica situazione di marzo.

Alcune previsioni, però, parlano di un imminente peggioramento che colpirà l’Italia a partire da settembre. Secondo il modello matematico messo a punto dall’Università di Genova, tramite i tre accademici Flavio Tonelli, Andrea De Maria e Agostino Banchi, si presume che i contagi possano tornare sopra le quota di 1.000 al giorno prima della fine di agosto. Un trend che potrà spingersi fino ai 1.500 nuovi positivi quotidiani durante il mese di settembre.

Covid-19, migliaia di contagi in Italia a settembre: la previsione del modello matematico

Se la previsione del modello matematico genovese dovesse essere confermata, si rischia di andare incontro ad un nuovo lockdown per l’inizio dell’autunno. Un quadro confermato dalle analisi di Andrea Crisanti, professore di Microbiologia all’Università di Padova, secondo cui a breve si tornerà sopra i 1.000 contagi al giorno in Italia.

Una situazione che potrebbe essere aggravata dall’apertura nelle prossime settimane delle scuole. Un tema estremamente caldo che dovrà tenere conto delle difficoltà delle famiglie da un lato e dai rischi per la salute pubblica dall’altro.

La grande sfida del governo Conte sarà quella di farsi trovare pronto prima che sia troppo tardi. Evitare quanto successo a marzo è l’imperativo d’obbligo, limitando alcune attività ma prevenendo la drastica misura del lockdown, economicamente insostenibile.

