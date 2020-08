Coronavirus Wuhan, spunta un clamoroso retroscena. Second un rapporto dell’intelligence i funzionari di Wuhan hanno taciuto la verità per settimane

Contagio Coronavirus, un rapporto riservato dell’intelligence americana racconta una verità diversa da quella che conosciamo. Secondo il ‘New York Times’ che lo riporta, i funzionari di Wuhan per diverse setimane non hanno informato il governo centrale di Pechino. Avevano paura di essere puniti e così hanno lasciato che il virus dilagasse.

Parole che confermano quello che aveva dichiarato ad inizio mese

il professor Kwok-Yung Yuen che faceva parte della commissione di inchiesta sull’origine del Covid-19. Come ha raccontato alla Bbc, le autorità avevano distrutto alcune prove fisiche importanti e avevano tardato a reagire. “Quando andammo nel mercato di Huanan non c’era nulla da esaminare, perché il mercato era già stato pulito”, aveva detto.

Quel mercato è, o sarebbe, quello dal quale ha preso origine il contagio. Secondo lo scienziato è stato sospetto che la presunta scena del crimine fosse stata pulita con tanta precisione. Così il loro lavoro d’indagine non è servito a nulla e ha lasciato il sospetto che a Wuhan i funzionari locali abbiano voluto insabbiare quanro era successo.

Cina, è tempo di resa dei conti nel partito comunista. Una funzionaria accusa

In Cina però questo sembra essere il momento della resa dei conti a livello politico. Cai Xia, ex professoressa della scuola di formazione per i politici di Pechino, è stata espulsa dal Partito Comunista Cinese. In una delle sue prime interviste ha accusato il presidente cinese Xi Jinping di avere un potere incontrollato. E per colpa sua ora la Cina è considerata la vera nemica del mondo.

Secondo la professoressa, oggi il partito comunista cinese non rappresenta una forza di progresso per la Cina ma è anzi un ostacolo. “Credo di non essere l’unica a voler lasciare questo Partito. Molte persone vorrebbero ritirarsi o lasciarlo. Avevo intenzione di farlo anni fa, quando non c’era più spazio per parlare ma la mia voce era silenziata”, ha concluso.

