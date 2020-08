Continuano a ritmo serrato i lavori per trovare un vaccino efficace contro il Coronavirus. In Australia studio in fase avanzata, se si rivelerà efficace sarà gratuito.

I casi di Coronavirus continuano ad aumentare in diverse regioni del mondo, con alcuni Paesi che stanno soffrendo fortemente la pressione sugli ospedali pubblici, impossibilitati ad accogliere tutti i nuovi pazienti. Di pari passo con la sperimentazione di nuove terapie, continua senza sosta la ricerca di un vaccino in grado di rendere immuni al virus. Sono molteplici gli studi in corso nei vari laboratori di tutto il mondo, molti dei quali hanno già raggiunto la fase della sperimentazione sull’uomo.

Il Primo Ministro australiano Scott Morrison ha fatto sapere che il farmaco, qualora si rivelasse effettivamente efficace, verrà distribuito gratuitamente alla popolazione.

Australia, il vaccino contro il Coronavirus sarà gratuito

A monte dell’annuncio del premier Morrison c’è un accordo stretto tra il governo e AstraZeneca. La casa farmaceutica sta infatti da tempo lavorando alla realizzazione di un vaccino contro il Covid-19, in collaborazione con un team di scienziati dell’Università di Oxford. Il primo ministro, come riportato dal Guardian, ha spiegato di aver voluto puntare su questo vaccino in particolare (sono diverse decine quelli attualmente in via di sviluppo, ndr) in quanto considerato tra i più avanzati e promettenti al mondo.

A prescindere dall’accordo stretto con il colosso farmaceutico tuttavia, l’Australia continuerà a trattare con le altre aziende al fine di garantirsi dosi a sufficienza del farmaco che si rivelerà maggiormente efficace. La priorità in ogni caso è quella di poter soddisfare per intero la richiesta degli australiani. “Se questo vaccino risulterà efficace – ha concluso Morrison – lo produrremo, lo distribuiremo e lo renderemo disponibile per 25 milioni di australiani“.

