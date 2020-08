Continua l’emergenza Coronavirus nel mondo, con ben 22 milioni di casi. In Francia mascherina anche negli uffici, boom di nuovi contagi in Germania.

Non si arresta la pandemia di Coronavirus nel mondo. Il giorno del vaccino sembra ancora troppo lontano per lasciarsi la pandemia alle spalle, e l’unica mossa attuabile dal governo è stringere le misure di sicurezza. Un esempio lampante è la Francia. Infatti nel paese transalpino sono tornati ad aumentare i casi, vertiginosamente, con oltre 2mila nuovi contagi al giorno.

Così il Governo francese ha disposto le nuove misure di sicurezza, che verranno applicate a partire dal primo settembre. Infatti dall’inizio di settembre sarà obbligatorio indossare la mascherina anche negli uffici. Con molte probabilità, la misura sarà estesa a tutti gli uffici con più di un dipendente, oltre che nelle fabbriche in cui è presente più di un dipendente. Ad oggi il paese transalpino conta 256mila casi totali, di cui più di 30mila vittime. Sarà così importantissimo evitare una nuova ondata, ma soprattutto un nuovo lockdown.

Coronavirus mondo, aumentano i casi in Germania: 1510 in 24 ore

Ma la Francia non è l’unico paese europeo ad essere colpito dal Coronavirus. Infatti, nelle ultime ore anche un colosso europeo come la Germania sta subendo un incremento dei casi da Covid-19. Il paese governato da Angela Merkel non è mai stato in piena crisi, eppure adesso il Coronavirus torna a fare paura.

Solamente nelle ultime 24 ore, l’istituto tedesco Robert Koch ha annunciato 1.510 nuovi casi. Proprio in Germania, non si erano mai registrati così tanti casi in un solo giorno. Al momento, nel paese tedesco i decessi sono 9.243, solo sette in più rispetto alla giornata di ieri. Mentre invece dall’inizio della pandemia i casi totali sono ben 228mila.

