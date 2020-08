Kim Jong-un, leader nord coreano, ha disposto l’ordine di confiscare i cani da compagnia nella capitale: i dettagli della clamorosa decisione

Kim Jong-Un, dittatore nord coreano vivo e vegeto a dispetto di quanto si era vociferato qualche mese fa, ha ordinato il sequestro dei cani da compagnia nella capitale Pyongyang. A quanto pare per il leader asiatico, quelli che noi consideriamo fidi compagni, rappresentano la ‘decadenza occidentale’ contaminata dall’ideologia borghese.

Una fonte, la cui identità non è stata resa nota, ha spiegato la decisione ai microfoni di Chosun Ilbo: “La gente comune alleva maiali e bestiame nei propri appezzamenti, ma funzionari di alto rango ed i ricchi con i cani da compagnia hanno creato risentimento tra le classi di rango inferiore”. Inoltre ha aggiunto: “Le autorità hanno identificato tutte le famiglie che hanno dei cani da compagnia e le stanno costringendo a rinunciarvi. In caso di mancata collaborazione, verranno confiscati con la forza e soppressi”.

Kim Jon-Un confisca i cani da compagnia: il motivo

Il regime nordcoreano afferma di aver preso questa decisione per reprimere la stravaganza dei capitalisti a Pyongyang. In realtà, i proprietari dei cani temono che il motivo risieda nella volontà di nutrire le masse in quanto in Corea del Nord c’è carenza di cibo ed inoltre è abitudine mangiare carne di cane. Inferociti, i proprietari stanno letteralmente maledicendo Kim Jong-Un ma non possono far nulla per impedire che ciò avvenga. Qualsiasi sia in realtà il motivo, il gesto rimane di un’atrocità assurda e va contro ogni diritto, sia umano che animale.

