Continua a tenere banco il caso Viviana Parisi. Nelle prossime ore scende in campo l’Esercito per ricercare il corpo del piccolo Gioele.

Resta ancora un mistero il caso Viviana Parisi, l’ex DJ trovata morta dopo un’uscita in macchina con il figlio Gioele di appena 4 anni. Il corpo della donna è stato ritrovato, ma regna il mistero sul piccolo corpo del figlio di Viviana. Così nelle prossime ore, si attiverà addirittura l’esercito, pur di trovare il corpo esanime del bambino per riconsegnarlo al padre.

Sono passate oramai due settimane dalla scomparsa del piccolo Gioele, eppure del suo corpo non c’è ancora nessuna traccia. Così questa mattina si attiverà il corpo dell’esercito con i mezzi della BriGata Aosta. Il nucleo di ricognizione è munito di 3 squadre da 10 persone facenti parte del 24º reggimento Peloritani di Messina. Saranno lunghe le ricerche, visto che sono state disposte a tempo indeterminato e fino ad ordine diverso.

Ma l’Esercito non è l’unico corpo che si è attivato per trovare il piccolo Gioele. Infatti, anche un gruppo di volontari sarà sul posto per aiutare a trovare il piccolo corpo del bambino di 4 anni. Vigili del Fuoco e Protezione Civile, al momento, sono già sul posto per rendere “attive” le ricerche.

Caso Viviana Parisi, continuano le ricerche di Gioele: l’appello del padre

Daniele Mondello, padre del piccolo Gioele e compagno di Viviana Parisi, negli ultimi giorni aveva lanciato diversi appelli per la ricerca del corpo del piccolo. Infatti, sul proprio profilo Facebook, aveva chiesto a tutti i volontari che volessero aiutare nella ricerca del bambino, di ritrovarsi al “distributore di benzina IP di Caronia” intorno alle 7:30, muniti di abbigliamento adatto.

Al distributore di benzina di Caronia si sono presentati una trentina di persone, tra familiari del padre di Gioele, amici e volontari pronti a dare una mano nella ricerca del piccolo corpo. Ma purtroppo, nonostante il gruppetto di volontari, non è ancora stato trovato il corpo del bambino scomparso a solamente 4 anni. Vedremo se le approfondite ricerche dell’Esercito riusciranno a dare la svolta nel caso che ha sconvolto l’estate italiana.

L.P.

Per altre notizie di Cronaca, CLICCA QUI !