California, incendi senza fine: il governatore Gavin Newsom ha dichiarato lo stato d’emergenza vista la situazione che sta sfuggendo di mano

La California sta fronteggiando una crisi ambientale di grande entità legata ai numerosi incendi scoppiati. Dopo le difficoltà nel gestire la pandemia di coronavirus, ora il nemico è diventato il fuoco.

Il governatore Gavin Newsom ha dichiarato martedì lo stato di emergenza a causa degli incendi che imperversano in tutta la zona.

Il suo annuncio arriva in mezzo a un’ondata di caldo torrido che ha contribuito a innescare e diffondere focolai senza precedenti, soprattutto nelle contee di Napa, Nevada e Monterey. La rete elettrica dello stato è finita in tilt in diversi punti, causando i primi blackout in California da 19 anni.

California, incendi senza fine: il governatore Newsom dichiara lo stato d’emergenza

Newsom ha dichiarato di fornire il totale sostegno ai vigili del fuoco che stanno combattendo l’attuale difficile situazione.

“La California e i suoi partner federali e locali stanno lavorando insieme per raccogliere la sfida e farsi trovare pronti di fronte alle continue e pericolose condizioni meteorologiche“.

Dichiarando lo stato di emergenza il governatore è libero di poter intervenire senza vincoli politici nel predisporre misure estreme sia dal punto di vista economico che sociale. Ad esempio, si può bypassare le lunghe procedure di approvazione di fondi da stanziare per il contenimento degli incendi e la prevenzioni di ulteriori disastri ambientali.

La speranza è che il meteo possa dare una mano nelle prossime ore. Dovrebbero calare le temperature ed è previsto l’arrivo di un po’ di pioggia dopo diverse settimane di siccità.

