Calciomercato Napoli, Milik in uscita: pronto lo scambio con una big della Serie A. Gattuso punterà su Osimhen e Mertens e chiede a De Laurentiis un altro esterno

Arkadiusz Milik è pronto a lasciare il Napoli. L’attaccante polacco ha deciso di chiudere in anticipo l’esperienza con la realtà azzurra dopo un colloquio con il presidente De Laurentiis nei giorni scorsi. Gattuso ha deciso di puntare su Osimhen e Mertens per il ruolo di attaccante centrale, senza dimenticare l’arrivo per la panchina di Andrea Petagna. Milik è diventato la pedina da utilizzare per raccogliere fondi da investire sul mercato. Il centravanti ex Ajax può essere ideale per intavolare degli scambi vantaggiosi per il Napoli e Giuntoli ha già le idee chiare a riguardo. Per completare la rosa azzurra, dopo l’addio di Callejon, serve un esterno destro offensivo e nella lista della spesa ci sono due nomi su tutti.

Boga e Under sono i preferiti dal mister calabrese e rappresenterebbero anche un investimento per il futuro vista la giovane età di entrambi (23 anni).

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Roma, due Primavera positivi al Covid nel giorno di Pedro

Calciomercato Napoli, Milik in uscita: pronto lo scambio con Under

Se per quanto riguarda Boga le richieste del Sassuolo sembrano essere troppo onerose per le casse del Napoli, Cengiz Under può rientrare in un maxi scambio con la Roma. I due club stanno parlando ormai da tempo di un affare che vedrebbe coinvolti Milik e l’esterno turco, con un conguaglio in favore dei partenopei.

Nelle ultime ore Giuntoli e Fienga, responsabili di mercato delle due compagini, dovrebbero aver raggiunto un’intesa di massima. “L’arciere polacco” alla Roma e Under al Napoli, con 15 milioni di euro di conguaglio. Milik preferiva la Juventus, con la quale aveva raggiunto un accordo sull’ingaggio, ma l’addio di Sarri ha cambiato le carte in tavola. Lo sbarco nella capitale non sarebbe visto di cattivo occhio, specie dopo l’insediamento della nuova società e la nascita di un progetto ambizioso. Prenderebbe il posto di Dzeko, possibile partente per abbassare il monte ingaggi. La valutazione del talento turco da parte della Roma è di circa 30 milioni, il che conferirebbe al cartellino di Milik un valore di 45 milioni. Un modo per realizzare una doppia pesante plusvalenza gradita ai due club. L’ufficialità potrebbe arrivare nelle prossime ore.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, addio a Bernardeschi: andrà in un altro top club