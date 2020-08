Calciomercato Juventus, Pirlo ha già messo gli occhi su un tecnico che vorrebbe come vice nella sua nuova avventura bianconera ma è legato con un altro club.

La Juventus ha preso una decisione incredibilmente coraggiosa nominando Andrea Pirlo il nuovo tecnico della prima squadra. Il club torinese, infatti, ha fatto all-in su un ex giocatore che non ha assolutamente nessuna esperienza in fatto di coaching. Dopo essere stato per appena due settimane l’allenatore della Primavera della Juventus, Pirlo si è ritrovato improvvisamente tecnico della prima squadra in seguito. Questo a causa soprattutto dell’improvviso ed inaspettato esonero dell’ex Napoli Maurizio Sarri. Il tecnico toscano ha perso contro il Lione una gara che sembrava abbordabile, facendo finire in modo molto prematuro le aspirazioni internazionali della squadra bianconera. Per questo c’è stato l’addio, con un fallimento che certamente non è andato giù alla dirigenza dopo aver speso una fortuna per portare CR7 all’ombra della Mole. Per non parlare degli stipendi degli altri giocatori in rosa, altissimi.

Calciomercato Juventus, Pirlo ha scelto il vice ma ha una clausola: serve 1 mln

Non è ancora chiarissima l’idea di Pirlo e che tipo di calcio vuole proporre con la sua Juventus. L’ex regista potrebbe mettersi in campo con un canonico 3-5-2, ma anche il 4-2-3-1 e il 4-4-2 non sono opzioni da scartare in questo momento così delicato di ricostruzione. Una cosa è certa, riporta Tuttosport. Andrea Pirlo ha detto alla Juventus chi vorrebbe come allenatore in seconda per questa sua avventura in bianconero. Per farlo vorrebbe vicino Tudor. Il tecnico però è legato con un contratto all’Hajduk Spalato. La squadra sarebbe però vogliosa di liberarlo, a patto che la Juventus paghi un milione di penale per liberare il tecnico anzitempo. Ora è tutto nelle amni della società decidere se vale o meno la pena fare questo investimento importante.

