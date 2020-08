Juventus, Cristiano Ronaldo non ha ancora chiarito il suo futuro e oggi era a Lisbona, nello stesso albergo del PSG. Solo un caso?

Cristiano Ronaldo e la Juventus, un matrimonio che durerà ancira. Intanto però ogni giorno nuovi elementi portano a pensare che qualcosa stia cambiando. Oggi ad esempio il portoghese era a Lisbona, come ha rivelato ‘Sky Sport’, proprio in comcomitanza con la seconbda semifinale di Champions League.

CR7 è arrivato a Lisbona con tutta la sua famiglia, anche se fra quattro giorni dovrebbe essere a Torino per la ripresa con la Juventus. Certamente nella capitale ha interessi che vanno al di là del calcio e la sua presenza può essere giustificato da questo. Ma intanto era nello stesso albergo del PSG.

Dal club francese nessun commento, troppo importante rimanere concentrati sulla finale di domenica prossima contro il Bayern Monaco. Certo però se Leonardo presentasse una proposta da 60 milioni di euro, quello che la Juve potrebbe ioncassare con la sua cessione, tutto cambierebbe. Tanto più che i bianconeri toglierebbero dal bilancoi lo scomodissimo stipendio del portoghese, circa 60 miloni lordi.

A Lisbona c’era fino a qualche giorno fa anche il Barcellona che oggi ha presentato ufficialmente Ronald Koeman. Ma dalle parole del presidente Bartomeu ci sono diverse conferme importanti, a partire da Messi e giocatori sul nercato. Come Luis Suarez che non è stato cuitato tra gli incedibili. E secondo ‘Fichajes.net’ il bomber uruguaiano potrebbe ritrovare a Torino quel Giorgio Chiellini con il quale è stato protagiomosta di uno degli episodi più clamorosi nella storia dei Mondiali.

Il centravanti del Barça, 33 anni, ha un contratto fino al 2021 e quindi se il club vuole monetizzare è l’ultima occasione buona. Suarez al momento non sembra avere intenzione di andarsene, ma la cifra per pirtarlo via non è proibitiva (35 milioni di euro). E l’idea di giocare accanrto a Cristiano Ronaldo dopo aver fatto coppia con Messi lo solletica.