Calciomercato Juventus: Federico Bernardeschi è prossimo all’addio ai bianconeri. Il calciatore è vicinissimo ad un altro top club

La Juventus, pronta a rivoluzionare la rosa anche se con un budget limitato, è molto attenta a quelle che dovranno essere le cessioni. Sarà proprio grazie al tesoretto accumulato dai vari addii che saranno finanziati i colpi da novanta per dar vita ad un nuovo ciclo vincente.

Uno dei primi a partire, secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, sarà Federico Bernardeschi. Arrivato tre stagioni fa dalla Fiorentina per 40 milioni di euro, non ha mai convinto appieno tecnici e dirigenza. Ora, sia per lui che per la Juve, è bene che le strade si separino. Inizialmente, Paratici avrebbe provato ad inserirlo nella trattativa per l’acquisto di Milik dal Napoli, ma senza successo.

In questi giorni, però, alcuni top club si starebbero interessando al calciatore. In primis c’è l’Atletico Madrid, il quale risulta in pole, che avrebbe già effettuato i primi sondaggi ufficiali. Segue a ruota il Chelsea, poi la Fiorentina. Nel club viola, però, Bernardeschi non vorrebbe ritornare.

LEGGI ANCHE—> Diletta Leotta e Ibrahimovic coppia dell’estate? C’è una confessione

Calciomercato Juventus, problemi di rinnovo con Dybala: la situazione

In questi giorni a tenere banco in casa Juventus c’è anche il rinnovo di Dybala. L’agente qualche giorno fa ha ammesso che attendono ancora un’offerta da parte della dirigenza, ma la realtà sarebbe leggermente diversa. L’argentino ed il suo procuratore chiederebbero 20 milioni di euro netti l’anno per prolungare. Queste cifre sono ritenute eccessive dai bianconeri, ma quella di Dybala potrebbe essere una strategia che vedrebbe un altro club pronto ad esaudire le sue richieste. Non è un mistero che Real Madrid e Barcellona lo vogliano e che siano pronti a sborsare 100 milioni di euro.

LEGGI ANCHE—> NBA Playoffs, sorprendono Portland e Orlando: bene Heat e Rockets