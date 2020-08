Nei pressi della stazione Carnate-Usmate, in Brianza, un treno è deragliato che non avrebbe fortunatamente creato importanti danni: sono 3 i feriti

Intorno alle 12 di oggi, 19 agosto, un treno è deragliato nei pressi della stazione Carnate-Usmate, in Brianza. Per fortuna, dalle prime notizie che stanno emergendo, i danni alle persone non sarebbero tragici. Sono infatti rimasti feriti due macchinisti, i quali non dovrebbero essere in gravi condizioni. Un passeggero, che ha rotto il finestrino per uscire dal mezzo, ha riportato ferite da taglio ed escoriazioni. Il treno della Trenord era quello della linea Milano-Lecco. Secondo quanto riferisce l’Ansa, sono state diverse le carrozze ad essersi rovesciate sulla viabilità ordinaria. Sul posto sono prontamente accorsi il 118, carabinieri e Vigili del Fuoco.

Brianza, treno deraglia: la situazione

Trenord ha avviato gli accertamenti per scoprire quali sono le cause del deragliamento. “Tre carrozze del convoglio sono deragliate su un binario tronco. L’unico viaggiatore a bordo è lievemente ferito – spiegano – ed è stato medicato in loco dagli operatori di AREU. Dopo è stato portato in codice verde in ospedale a scopo precauzionale. Ad essere imasti contusi anche macchinista e capotreno”. Le prime notizie parlano, nello specifico, di tre vagoni su sette che si sarebbero rovesciati. Il deragliamento è avvenuto nei pressi di uno scambio con un vagone che si è appoggiato al muro esterno. Ora la circolazione tra Monza e Carnate Usmate è interrotta.

