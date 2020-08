La celebre showgirl Barbara D’Urso ha fatto scatenare i suoi fan sui social network. Pantaloncini cortissimi e reggiseno che lascia poco all’immaginazione.

Dopo le immagini che la ritraevano in tutta la sua bellezza in spiaggia, Barbara D’Urso torna a far parlare di sé su Instagram, per la gioia dei suoi tantissimi fan. La celebre conduttrice ha infatti condiviso sul suo profilo uno scatto che la ritrae in cucina, alle prese con i fornelli. L’abbigliamento tuttavia non è quello tipico della cuoca, anzi!

La presentatrice televisiva sfoggia infatti degli shorts in jeans cortissimi, con una canottiera bianca a righe che stenta a coprire l’appariscente reggiseno rosso. Una serie di dettagli che sicuramente non saranno sfuggiti ai suoi oltre due milioni e mezzo di follower su Instagram.

Barbara D’Urso su Instagram, la cucina è bollente

Visualizza questo post su Instagram In cucina #pranzetto #amici #colcuore ❤️ Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso) in data: 19 Ago 2020 alle ore 6:12 PDT

L’avvenente 63enne nata a Napoli è considerata una delle regine dei programmi televisivi di intrattenimento in Italia. Il suo pubblico è da sempre composto da uomini e donne di tutte le età, ma ad apprezzare questi scatti “privati” sono, inevitabilmente, per lo più gli spettatori maschi!

