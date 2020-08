Assembramento senza mascherine a Roma, in uno dei tanti Zoomarine presenti nella penisola italiana. E si è alzato un polverone.

Il Covid-19 continua ad essere presente sul nostro territorio e in tutto il mondo. La malattia originaria di Wuhan è un avversario formidabile, molto difficile da battere, dato che è particolarmente resistente e relativamente nuovo. Per questo si stanno facendo degli studi approfonditi alla ricerca di un vaccino, che potrebbe anche essere stato trovato dalla Federazione Russa, ma più di qualche perplessità è stata sollevata dalla comunità scientifica. Finché non ci sarà un vero e proprio vaccino sicuro e globalmente condiviso, però, continuano ad essere importanti le norme emanate dai Governi e soprattutto le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. E due sono le norme che da mesi vengono ripetute: distanziamento sociale e mascherina fissa sul volto. Evitare gli assembramenti e proteggere se stessi e chi ci sta intorno con le mascherine è fondamentale per evitare nuovi focolai.

Assembramento senza mascherine, folla allo Zoomarine – FOTO

Eppure sembra che tante persone non lo abbiano ancora capito. In particolare a Roma, in uno dei tanti Zoomarine che sono distribuiti nel nostro Paese, c’è stata una pessima gestione della situazione. Malgrado la pandemia, le linee guida imposte e i continui inviti a tenere alta l’attenzione, c’è stato un assembramento pericolosissimo. Adulti e piccini di ogni età si sono radunati per assistere allo show offerto dall’attrazione acquatica, rigorosamente senza mascherina e senza rispettare il distanziamento sociale. La situazione è ancora molto complicata, ma qualcuno crede che non ci siano gli estremi per fare dei sacrifici minimi per mantenere la sicurezza generale. Le immagini stanno facendo il giro del web e in particolare l’associazione HEARTH ha denunciato la cosa sui social.

