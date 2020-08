Il monitoraggio dei consumi dei nostri smartphone può risultare fondamentale, soprattutto in un periodo come quello estivo, dove spesso si è fuori casa e il consumo dei Giga a disposizione può aumentare notevolmente.

Soprattutto nel periodo di vacanza, quando la maggior parte degli utenti si trova in posti all’aperto e non dispone di Wi-fi a cui “appoggiarsi”, la necessità di conoscere i consumi del proprio smartphone diviene pressoché necessaria. Come riporta Dday, però, non c’è da preoccuparsi, dal momento che esistono alcune app che permettono un completo controllo del consumo dei Giga, sia sulle piattaforme Android che su quelle iOs. Seppur sia vero che i due sistemi operativi abbiano strumenti interni per il monitoraggio, le due app di cui andremo a parlare offrono un pacchetto, per così dire, “più completo”.

Per quanto riguarda gli smartphone Android, l’app consigliata per questo tipo di controlli è, senza dubbio, Glasswire. Le due grandi qualità di questa app sono, anzitutto, l’economicità e, in secondo luogo, una “politica sulla privacy non aggressiva”. Glasswire, infatti, nel monitorare i consumi dei giga che le varie app installate sul telefono utilizzano, non condivide i dati registrati e, soprattutto non li conserva. In realtà quest’app può essere utilizzata anche nella sua versione gratuita, ma sicuramente le migliori performance ce le restituisce nella sua versione a pagamento. Il pacchetto costa 4,99 euro all’anno e risulta sempre aggiornata. Grazie a questa app, l’utente può guardare immediatamente, attraverso la comoda interfaccia “vetrosa” (da qui il nome glass) i consumi in modalità mobile o Wi-fi. Si possono, inoltre, controllare i consumi di ogni app, con le sottocategorie di download e upload.

Consumi smartphone, non solo Androis: l’app per iOs

Non solo Android: c’è una validissima app anche per gli utenti che preferiscono la tecnologia Apple. Per chi dispone di sistema operativo iOs, l’app consigliata, come riporta Dday, è DataMan, che si trova nello store a 1,09 euro.

DataMan si comporta, grosso modo, come Glasswire ed ha un’impostazione relativa agli avvisi di servizio, molto comoda. Gli avvisi arrivano quando si raggiunge il 50% del superamento della soglia, poi un secondo avviso arriva quando si supera il 70% dei GB a disposizione, il terzo al 90% e poi l’ultimo, il quarto, quando si supera il 100%, ovvero quando è ormai troppo tardi.

DataMan, come riporta la fonte, si avvale di un’unica schermata, caratterizzata da un numero in percentuale al centro dello schermo, su uno sfondo verde. Il colore rimane verde se il consumo dei dati è basso, diventa poi rosso, se il consumo dei dati aumenta e supera una certa soglia.

