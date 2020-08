Sicilia: precipitato un deltaplano a motore con a bordo un uomo di cinquantanni: l’epilogo di quanto accaduto è tragico.

Il pilota del deltaplano a motore, un cinquantenne piemontese, è morto carbonizzato a seguito del tragico schianto. A riportare la tragica notizia è l’agenzia di informazione Ansa, la quale fa sapere che il velivolo, è precipitato in fase di decollo, vicino al campo di volo l’Oasi del Re. Il tragico incidente è dunque avvenuto a Marina di Modica, nel ragusano.

Sicilia: tragico schianto di un deltaplano

In base alla notizia riportata dall’agenzia Ansa, il velivolo era partito, in transito turistico, dalla base di Marina di Modica. Il decollo era avvenuto intorno alle 6,15 ed era diretto a Fiumefreddo, per fare una sosta intermedia. A seguito del tragico incidente, sono immediatamente intervenuti sul posto i Vigili del Fuoco, la Polizia e i Carabinieri. Le autorità stanno ora cercando di capire quali siano state le cause che hanno scatenato questo tragico schianto. L’uomo è morto carbonizzato, per cui gli esami risulteranno ancora più complicati.

Coronavirus, focolaio a Modica

A modica, nelle ultime 48 ore, si è verificato un nuovo focolaio di Coronavirus. Come riporta il Giornale di Sicilia, le autorità hanno ora disposto nuovi controlli sulle case di riposo del luogo. Infatti, il focolaio è partito proprio da una casa di riposo per anziani. Nove, in tutto, i contagiati tra ospiti e operatori. Le persone che sono rimaste contagiate sono state trasportate in ospedale e sono stati divisi tra il reparto di rianimazione e di malattie infettive del “Maggiore” di Modica.

A prender parola sulla delicata questione è intervenuto il sindaco Ignazio Abbate, il quale ha chiesto “massima attenzione”. Per bloccare la diffusione del virus, il sindaco ha diposto lo stop alle visite da parte dei parenti e il divieto, da parte della struttura, di accogliere nuovi ospiti.

F.A.