Telegram, il principale concorrente di WhatsApp tra le app di messaggistica, si appresta a lanciare una delle novità più attese. Videochiamate pronte al debutto.

Una novità a lungo richiesta da un numero sempre crescente di utenti, uno degli ultimi tasselli necessari all’app nata nel 2013 per poter finalmente competere a tutto campo con i tanti concorrenti. Le videochiamate infatti, prossime al debutto sulla “app dell’aeroplanino”, saranno sia one-to-one, alla stregua di una comune telefonata, che di gruppo. Una funzione da tantissimi utenti scoperta solo durante il recente lockdown.

Fondata nel 2013 dall’imprenditore russo Pavel Durov, la società con sede a Dubai a rapidamente fatto breccia nel cuore degli utenti, arrivando in numerose occasioni a rimpiazzare in toto il più noto e blasonato WhatsApp.

Telegram, che attualmente conta oltre 400 milioni di utenti in giro per il mondo, si fece notare fin da subito per la velocità e l’attenzione alla privacy. Le conversazioni infatti hanno sempre goduto della crittografia end-to-end, successivamente introdotta anche dalle altre piattaforme.

Telegram, videochiamate in arrivo: a due e di gruppo

Le videochiamate tra due utenti, come specificato dall’azienda attraverso un post sul suo blog, saranno disponibili sia sugli smartphone Android che iOS. Al momento si tratta tuttavia di una versione alfa, preliminare. Verrà integrata nel breve tempo con nuove funzioni e miglioramenti atti a renderla quanto più stabile ed affidabile possibile.

Sempre attraverso il proprio blog la compagnia ha fatto velatamente riferimento alla pandemia di Covid-19. Ha infatti sottolineato come il 2020 abbia evidenziato ancora una volta “la necessità di comunicare faccia a faccia“, anche quando fisicamente distanti.

Nei prossimi mesi invece verranno introdotte le videochiamate di gruppo, anche queste – come già avviene per le normali chat – protette dalla crittografia end-to-end.

