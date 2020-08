Scuola, chiusura temporanea sarà la soluzione scelta dalle autorità nel caso in cui un singolo istituto riscontrerà dei casi positivi al suo interno.

La scuola a breve ricomincerà in tutto il Paese. Come vi abbiamo giù raccontato, infatti, è ritenuto assolutamente prioritario da parte del governo far ripartire l’enorme macchina dell’istruzione il prossimo 14 settembre. Una decisione senza dubbio coraggiosa, per essere conservativi, dato che ancora si registrano casi di persone che risultano essere positive e dato che la malattia continua ad aggirare nel Paese e nel mondo. Basti pensare alla manovra del governo, varata due giorni fa, in cui è stato decretata la chiusura delle discoteche e dei locali simili perché non potevano garantire il rispetto delle normative dettate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Per questo aprire le scuole sembra una decisione a dir poco avventata, che qualcuno sta ostacolando. Il governo però su questo punto sembra assolutamente inamovibile, volendo riprendere a formare i cittadini del futuro nel minor tempo possibile.

LEGGI ANCHE —> Covid-19, il bollettino del 18 agosto: 403 nuovi contagi

Scuola, chiusura temporanea se ci saranno casi positivi nell’istituto

Della situazione legata alle potenziali esplosioni di infetti nelle scuole ha parlato il Viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri. Il politico italiano ha sostenuto ai microfoni di Sky che in caso di casi positivo in un istituto: “Potrebbe scattare una chiusura temporanea, ma poi la scuola riapre”. Il politico ha anche sostenuto la necessità di dover riprendere con l’istruzione, dato che bisogna subito formare i piccini ed educali. L’uomo ha inoltre messo in conto la probabilità di avere delle persone che si infetteranno. “Ci aspettiamo un aumento del numero dei contagi e dei focolai”, ha sostenuto il Viceministro mentre era intervistato ai microfoni di Sky. “però con il virus dobbiamo convivere”. Delle parole che stanno suscitando molte critiche.