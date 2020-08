In Russia, il Ministro dell’Energia Alexander Novak è risultato positivo al coronavirus. Si trova adesso in isolamento domiciliare ma le sue condizioni di salute sono buone.

Il Ministro dell’Energia Russo Alexander Novak è risultato positivo al coronavirus. A darne l’ufficialità è stato il Primo Ministro Mikhail Mishustin durante un vertice della Commissione governativa, che si è svolto nella città di di Blagoveshchensk, per lo sviluppo socioeconomico dell’Estremo Oriente Russo. Mishustin ha dichiarato che “purtroppo Alexander ha contratto il coronavirus: auguriamogli con tutto il cuore di guarire. È venuto qui ed è tornato a Mosca senza partecipare all’incontro. Che Dio gli conceda una buona salute”. L’agenzia di stampa russo non governativa Interfax ha raccolto una testimonianza all’interno del Ministero dell’Energia che afferma che Novak avrebbe ricevuto la conferma della diagnosi a Mosca dopo essere tornato da un viaggio in Estremo oriente. Le condizioni di salute del Ministro sono buone e per il momento parteciperà in video conferenza alle riunioni politiche.

Anche alcuni giornalisti che hanno accompagnato Novak nel suo viaggio sono risultati positivi al Covid-19. Si trovano adesso a Mosca in isolamento domiciliare. Il 15 Agosto, la Russia ha annunciato di essere pronta alla produzione del vaccino contro il coronavirus. La notizia è stata data dal Ministero della Sanità. Il vaccino sarà prodotto dal Gamaleya Center for Microbiology and Epidemiology, uno dei poli scientifici di eccellenza del paese. Entro gennaio del 2021, il centro dovrebbe riuscire a mettere sul mercato circa cinque milioni di dosi di vaccino al mese. Questi è stato registrato con il nome di Sputnik V, in ricordo del primo satellite russo lanciato nello spazio 63 anni fa. In seguito l’annuncio è arrivato anche dal Presidente Vladimir Putin, che ha oltretutto informato la popolazione di averlo già fatto iniettare alla figlia.

