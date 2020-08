Roma, due giocatori della Primavera positivi al Covid-19 e allenamento sospesi nel giorno delle visite mediche ufficiali per Pedro

La Roma accoglie Pedro ma intanto ferma la Primavera. Perchè nel giorno delle visite mediche e della firma per lo spagnolo che arriva dal Chelsea, un nuovo intoppo per il club. Due giocatori dell’Under 19 infatti sono risultati positivi al tampone per rilevare il Coronavirus.

Lo ha comunicato direttamente il club sul suo sito spiegando che l’allarme è cobtenuto. I ragazzi in questione, le cui generalità sono omesse per ragioni di privacy, risultano comunque asintomatici e sono in isolamento domiciliare. Saranno sottoposti ad un nuovo controllo nelle prossime ore e intanto la società ha avvisato le autorità sanitarie competenti.

Allo stesso modo, sanificate dtutte le aree comuni e individuati coloro che sono stati in contatto con i ragazzi. In ogni caso “le attività della squadra sono state al momento sospese fino a lunedì 24 agosto e tutti i componenti del gruppo squadra saranno nuovamente testati nelle prossime ore”.

Roma, è arrivato Pedro: dopo le visite mediche, la firma sul triennale

Anche Pedro, prima di arrivare a Trigoria per prendere contatto con la sua nuova realtà, è stato sottoposto al tampone. In ogni caso avrà modo di ambientarsi con calma perché la Prima Squadra, che ha staccato da poco dopo gli Ottavi di Europa League contro il Siviglia, tornerà ad allenarsi il 27 agosto.

Lo spagnolo, ex Barcellona e Chelsea (in tutto 14 stagioni), dopo le visite mediche firmerà il triennale che lo lega al club giallorosso. Diventerà così di fatto il primo acquisto della nuova era Friedkin, anche se l’operazione è stata portata avanti e chiusa dalla vecchia proprietà. Dopo le visite mediche a Villa Stuart, una brevissima dichiarazione: “Sono molto felice di essere qui”, ha detto. Dal 1° settembre sarà ufficialmente romandsita anche se formalmente si allenerà già con la squadra.

