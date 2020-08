La Guardia di Finanza di Roma ha arrestato quattro vigili urbani che lavorano nel gruppo tuscolano della capitale. L’accusa è quella di aver intascato mazzette da alcuni commercianti.

La Guardia di Finanza di Roma ha messo sotto indagine quattro vigili urbani. L’accusa è quello di aver concesso licenze e permessi e gestori di ristoranti e bar in cambio di denaro. I quattro vigili urbani indagati per corruzione lavoravano presso il Gruppo Tuscolano della capitale. Dalle prime indiscrezioni, sembra che i gestori dei locali preferissero pagare delle mazzette per essere sicuri di non avere problemi durante i controlli della Guardia di Finanza. Gli agenti del Comando Provinciale di Roma subito dopo gli arresti hanno sequestrato computer e smartphone degli indagati che saranno esaminati in questi giorni. Nell’inchiesta è coinvolto anche un geometra. Il suo ruolo secondo gli inquirenti era quello di fare in modo che le pratiche risultassero apparentemente a norma di legge.

Roma, la Guardia di Finanza scopre frode ai danni della PA

Un’altra vicenda di corruzione molto importante si è verificata a Roma il mese scorso. Un’indagine condotta dalla Guardia di Finanza ha infatti portato all’arresto di trentuno persone con l’accusa di frode e corruzione. Gli inquirenti infatti sostengono che le persone coinvolte si aggiudicavano irregolarmente degli appalti frodando l’amministrazione pubblica, causando un danno alle casse dello stato di circa diciotto milioni di euro. L’indagine è durata un anno si è avvalsa di un consistente numero di intercettazioni telefoniche e ambientali. Le forze dell’ordine hanno scoperto l’esistenza di un collaudato sistema di corruzione all’interno delle Forze Armate. In particolar modo si è scoperta una truffa che riguardava la fornitura la forniture di divise e tende modulari destinate ai corpi di polizia.

