Per la serie ricette top, la pasta alla norma: dal gusto inconfondibile, questa ricetta è facilissima da preparare e garantisce un risultato notevole.

Tra le ricette più famose e più gustose della Sicilia, non poteva certo mancare la pasta alla norma. Grazie al suo gusto delizioso e alla sua preparazione semplicissima, la pasta alla norma ha letteralmente scavalcato ogni confine ed è entrata di diritto nella tradizione gastronomica italiana. Vediamo insieme come preparare una pasta alla norma deliziosa e in poco tempo.

CLICCA QUI PER RESTARE AGGIORNATO SU TUTTE LE NOSTRE RICETTE

Pasta alla norma: gli ingredienti

Pasta (il formato che preferiamo): 320 g

Ricotta salata: 200 g

Melanzane: 500 g

Olio extravergine d’oliva

Aglio: 2 spicchi

Pomodori ramati: 850 g

Basilico fresco

Sale fino: q.b.

Leggi anche >>> Ricette top: come preparare una fantastica Caesar salad

Ricette top: la preparazione della pasta alla norma

Iniziamo la preparazione della pasta alla norma facendo dapprima il sugo. Laviamo bene i pomodori e tagliamoli a pezzettoni. Mettiamo a scaldare un filo di olio Evo con l’aglio e facciamo aromatizzare l’olio. Non appena l’olio ha preso temperatura, versiamo i pomodori, con un pizzico di sale e copriamo. Di tanto in tanto giriamo i pomodori, che con il calore rilascerà tutta la parte liquida. Quando i pomodori avranno rilasciato il sugo, trasferiamoli in un passaverdure e passiamoli. Otterremo così una salsa liscia e deliziosa.

Tagliamo ora le melanzane e, dopo aver scaldato l’olio a 170 gradi, friggiamole. Dopo averle fritte, poniamole su una teglia con della carta assorbente. Questo servirà ad eliminare l’olio in eccesso.

Siamo pronti per calare la pasta. Il consiglio è di toglierla un minuto prima della cottura, in modo da ultimare la cottura dell’ultimo minuto dentro la padella con il sugo. Aggiungiamo il basilico fresco.

Siamo pronti per impiattare: versiamo la pasta nel piatto, aggiungiamo le melanzane e spolveriamo con la ricotta salata grattugiata.

Potrebbe interessarti anche: Ricette dolci: come fare dei deliziosi cestini di frutta in poco tempo