La ministra Azzolina torna a parlare del rientro in classe degli studenti: la riapertura delle scuole è una priorità del governo e la ministra chiede responsabilità.

“Responsabilità e consapevolezza, da parte di tutti”, con queste parole, la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina ha ribadito un concetto importante: la riapertura delle scuole a settembre è una priorità del governo e di tutto il Paese. Ma, la cosa che risulta di estrema importanza, è che una volta aperte, bisogna fare in modo che non richiudano. Per questo motivo la ministra ha chiesto, nel suo messaggio lanciato sui social, responsabilità.

Le parole di Lucia Azzolina, riportate da Skytg24, evidenziano come il governo stia lavorando da mesi affinché gli studenti possano rientrare, in sicurezza, nelle aule. Nel suo messaggio su Facebook, la ministra ha pertanto scritto: “La scuola ha dato tanto nei mesi più duri dell’emergenza” e, proprio per questo motivo, serve la consapevolezza da parte di tutti. “Dobbiamo rispettare le norme di sicurezza, ogni giorno”.

Leggi anche >>> Scuola, Azzolina annuncia: “No mascherina con distanziamento”

La ministra Azzolina parla della riapertura delle scuole

Nel chiedere la “collaborazione di tutti”, la ministra Azzolina ha evidenziato come la priorità sia quella di tutelare la nostra salute e quella degli altri. Questo concetto, ai fini di una riapertura in sicurezza, è fondamentale, “per non disperdere i sacrifici di questi mesi”.

Al tempo stesso, anche i presidi hanno lanciato un monito in merito alla riapertura degli edifici scolastici. Come riporta Skytg24, a prender parola è stato Antonello Giannelli, presidente dell’Associazione nazionale presidi. Giannelli ha chiesto una revisione delle responsabilità penali per i dirigenti scolastici, in caso di contagi tra i banchi. “Non si può pensare che il dirigente scolastico debba finire sotto accusa in caso di contagio di un dipendente laddove il protocollo sanitario sia stato integralmente applicato”, ha annotato il presidente.

F.A.