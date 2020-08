In Pakistan una bambina di sei anni è stata violentata e uccisa da un suo vicino di casa di 18 anni. L’uomo è stato identificato e arrestato dalla polizia.

In Pakistan, nella provincia nord occidentale di Khyber Pakhtunkhwa, una bambina di sei anni è stata violentata e uccisa. A darne la conferma è stata la polizia del distretto di Nowshera. I parenti e i vicini nella giornata di sabato ne avevano denunciato la scomparsa e avevano iniziato a cercarla. È stata ritrovata due ore dopo vicino ad un allevamento di polli abbandonato a un centinaio di metri dalla sua abitazione. Il suo cadavere era dentro un sacco e presentava segni inequivocabili di violenza sessuale. A quel punto le forze dell’ordine hanno iniziato a perquisire tutte le abitazioni che si trovavano vicine al luogo del delitto. In una di queste, sono stati ritrovati degli abiti macchiati di sangue che hanno condotto all’arresto del suo assassino. Si tratta di un ragazzo di diciotto anni, vicino di casa della famiglia, che dopo essere stato interrogato ha confessato l’omicidio. Il giovane ha rivelato agli inquirenti di aver abusato della piccola e di averla in seguito ucciso per paura che raccontasse a qualcuno della violenza subita.

Il 10 Agosto a Chaman, nel sud ovest del Pakistan, si è verificato un terribile attentato. All’interno di una motocicletta è stato infatti piazzato un esplosivo che è stata fatto in seguito esplodere con un telecomando a distanza. L’attentato è avvenuto davanti a un checkpoint della polizia che si occupa di controlli anti droga. Il gesto è stato rivendicato da Jamaat ul Ahrar, un gruppo scissionista di talebani che lotta per l’indipendenza del Pakistan. Il loro scopo è quello di convertire la popolazione ai loro principi religiosi. Il bilancio è stato di cinque morti e una ventina di feriti. Un’altro attentato si era verificato alcuni giorni prima a un convegno politico organizzato in una città molto vicina a Chamal. In quel caso l’esplosione era avvenuta con una bomba a mano.

