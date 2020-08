All’età di 97 anni è morto Cesare Romiti che ha fatto la storia dell’economia italiana: storico manager che per 25 anni ha guidato la Fiat ma non solo

All’età di 97 anni, compiuti solamente il 24 giugno scorso, si è spento Cesare Romiti che ha fatto la storia dell’economia italiana. Il suo nome principalmente è legata ai venticinque anni di guida della Fiat, dal ’74 al ’98, come amministratore delegato prima e presidente poi. E’ stato l’uomo di fiducia dell’avvocato Gianni Agnelli.

LEGGI ANCHE—> Covid-19, chiusura discoteche: pronto il ricorso al Tar dei gestori

Cesare Romiti, economista e manager storico

Il sodalizio con Agnelli nasce, appunto, nel 1974 quando il patron di Mediobanca Enrico Cuccia fa il suo nome all’avvocato. Quest’ultimo, con la Fiat investita dalla crisi petrolifera, assume Romiti per ‘mettere i conti a posto’. Inizialmente la carica di ‘Ad la deve dividere con Umberto Agnelli e Carlo De Benedetti. Quest’ultimo, in cattivi rapporti con il primo, lascia la propria posizione dopo 100 giorni. A quel punto, Romiti con il passare del tempo assume sempre più centralità nella Fiat.

Il primo grande passo avviene nel ’76 conduce l’ingresso della Lafico, gruppo finanziario libico, nel gruppo automobilistico. In dieci anni, momento in cui i libici escono di scena, la crisi petrolifera è superata ed il rilancio avvenuto al meglio.

Nell’88 la Fiat compra anche l’Alfa Romeo dall’Iri. Nel 1993, quando viene arrestato Mattioli nel processo Mani Pulite, Romiti viene interrogato dal pool di Milano riferendo di non essere a conoscenza di quanto accadeva sotto di lui. Quando lascia la Fiat, la sua liquidazione è una quota della Gemina che controllava Rcs-Corriere della Sera ma nell’editoria i suoi risultati non sono brillanti. Nel 2000 la Cassazione lo condanna per falso in bilancio, finanziamento illecito e frode fiscale. Il primo capo d’imputazione viene revocato dalla Corte d’Appello di Torino tre anni dopo.

LEGGI ANCHE—> Antitrust: “Ingiustificate restrizioni comuni su rete 5G”