Messina, spiagge sanificate direttamente dal Comune. Come spiegano gli esperti e l’Oms, però non serve a tenere lontani eventuali contagi

A Messina, per Ferragosto, il Comune ha provvedito a sanificare tutte le spiagge. Un’operazione che il sindaco, Cateno De Luca, ha voluto anche documentare con un video postato sulla sua pagina Facebook e ripreso anche da Messina Tv (come potete vedere nel nostro articolo).

Le immagini mostrano alcuni addetti di Messina Servizi che sanificano il litorale spruzzando un prodotto sulla sabbia. Tutto accompagnati da un post del sindaco: “Le nostre spiagge sono COVID FREE! Messina Servizi sta sanificando le nostre spiagge grazia ad un finanziamento concesso dall’assessorato territorio ed ambiente e sanità”. In tutto 20 squadre che hanno lavorato per quattri ore dedicandosi solo a quello.

Secondo il primo cittadino del capoluogo siciliano, un’operazione necessaria per rendere perfettamente sicuro il Ferragosto di cittadini e turisti. Un’operazione che potrebbe o dovrebbe essere ripetuta in tutto il resto d’Italia. Ma in realtà sembra davvero che serva a nulla, come hanno spiegato gli esperti.

Sanificazione delle spiagge, OMS ed esperti spiegano perché non serve

Già tempo fa infatti l’OMS aveva chiarito che spruzzare disinfettanti all’aperto su ogni superficie porosa, ancora più sulla sabbia, non ha valenza. Gli esperti la considerano un’operazione inefficace per battere il Coronavirus perché “l’irrorazione di sostanze chimiche sia adeguata a coprire tutte le superfici per il tempo necessario a inattivare i patogeni”. Di più, spruzzare disinfettanti, anche in luoghi aperti come le spiagge, può risultare dannoso per la salute umana.

E il professor Antonio Cassone, ex direttore del dipartimento malattie infettive dell’Istituto superiore di Sanità, al ‘Corriere’ aveva confermato. Non c’è nessuna dimostrazione del fatto che il Covid-19 possa essere trasmesso attraverso la sabbia? Anche se i granelli fossero contaminati da una persona infetta, servirebbe un passaggio diretto per le vie respiratorie o negli occhi. Quindi la spiagguia c’entra nulla.

Ma c’è di più, perché i raggi ultravioletti sono in grado (come è stato scientificamente dimostrato) di neutralizzare il virus. Attenzione, neutralizza, non cuira. E quindo una pelle super abbronzata non serve a niente, ma intanto il sole uccide il Coronavirus quando staziona sulle superfici esterne.

Sulla sanificazione di Messina ora però la sede locale di Legambiente ha inviato oggi due note al comune di Messina e ad altri enti. Chiede di sapere quali prodotti siano stati utilizzati sulle spiagge e se fosero stati avvisati gli organi di controllo come ASP ed ARPA.