Colpo di Stato in corso nel Mali dove un gruppo di militari ha arrestato il presidente Ibrahim Boubacar Keita e il premier Boubou Cisse

Un gruppo di militari poche ore fa ha compiuto un vero e proprio colpo di Stato arrestando il presidente Ibrahim Boubacar Keita e il premier Boubou Cisse dopo una giornata alquanto movimentata. Uno dei leader ammutinati ha annunciato “il presidente e il premier sono sotto il nostro controllo”. I due politici sono stati prelevati dalla casa di Keita a Bamaco e poi sarebbero stati fatti salire a bordo di un veicolo blindato diretto a Kati, a 15 chilometri dalla capitale dalla quale ha avuto il via il golpe.

Arrivati al punto stabilito, i militari hanno ottenuto il controllo di una base strategica ed hanno sparato alcuni colpi in aria. Il premier avrebbe tentato anche invitato a risolvere la situazione con calma e dialogo, ma senza ottenere successo. Prima dell’arresto, lo stesso aveva pubblicamente annunciato di essere disponibile ad impegnarsi con i militari per un colloquio fraterno in modo da eliminare qualsiasi malinteso.

Mali, c’è l’appoggio di Macron a presidente e premier

Emmanuel Macron, presidente della Francia, ha condannato il gesto compiuto dai militari ed avrebbe successivamente chiamato i presidenti dei paesi vicini Mahamadu Issufu (Nigeria), Alassane Ouattara (Costa d’Avorio) e Macky Sall (Senegal) per fare il punto della situazione. Macron ha annuncio il suo “pieno sostegno agli sforzi di mediazione dell’Ecowas” (la Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale) ed ha promesso che seguirà la situazione da vicino.

Intanto l’ambasciata italiana a Dakar (in Mali non c’è e si fa affidamento su quella del Senegal) consiglia ai connazionali di rimanere a casa viste le tensione e gli scontri a fuoco nelle città di Bamako e Kati.

