Madonna, una festa di compleanno speciale in Giamaica: marijuana e niente mascherine per gli ospiti, a cominciare dalla figlia e dal toy boy

Per Madonnail compleanno è un appuntamento mai banale. Quando una è ribelle a vent’anni lo è anche a sessanta. Così per festeggiare i suoi 62 anni (il 16 agosto) la popstar ha organizzato un party a suon di musica reggae e marijuana. Con lei anche la figlia Lourdes Maria e anche con il suo toy boy, Ahlamalik Williams.

Sui social ha dato a tutti il benvenuto in Giamaica e postato alcune immagini. Una in particolare, mentre mette alla bocca una sigaretta autoprodotta, con la marijuana che fa bella mostra di sè sul tavolo. Se l’abbia fumata o meno è un messaggio secondario, conta che Madonna ha bisogno di far parlare, perché da mesi è rimasta sostanzialmente ferma.

La popstar più famosa e chiacchierata al mondo a gennaio ancora prima che scoppiasse l’epidemia di Covid-19 aveva dovuto interrompere il tour mondiale. Colpa di alcuni problemi al ginocchio che la stavano limitando e che ha dovuto sistemare con un’operazione. Ancora oggi cammina con una stampella (appare anche lei nelle foto), ma nonostante questo la voglia si sentirsi eternamente giovane non manca.

Madonna alla festa di compleanno con il giovane fidanzato, mascherine assenti

Lo dimostra il compagno, l’ultimo di una lunga lista, il ballerino e coreografo Ahlamalik Williams. Di lui si parla dallo scorso inverno, anche se fino ad oggi non c’erano immagini significative insieme se non quelle per impegni di lavoro. Californiano, 26enne, lavora sul palco nei concerti di Madonna fn dal tour mondiale “Rebel Heart” nel 2015 e adesso la cura anche più da vicino.

A giudicare dalle foto, una festa ben riuscita, anche se Madonna ha scelto di presentarsi struccata e gli anni cominciano a farsi notare, anche in testa. Si è goduta il party, anche troppo visto che come hanno fatto notare molti si nota la quasi totale assenza di mascherine e di distanziamento sociale. Ma per lei il Covid è un “grande livellator”» che non distingue tra ricchi e poveri (l’ha detto tre mesi fa), quindi bene così.