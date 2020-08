La Casa di Carta, il finale a sorpresa della quinta stagione: l’annuncio della conclusione della famosa serie spagnola ha portato ad anticipazioni sulle ultime puntate

La quarta stagione della “Casa di Carta” è uscita su Netflix lo scorso 3 aprile e, come è quasi una tradizione nella serie creata da Álex Pina, l’ultima puntata si è conclusa di nuovo con un finale aperto, pieno di incognite da risolvere. La fortunatissima produzione spagnola vivrà il suo epilogo il prossimo anno, con l’arrivo della quinta stagione, annunciata come l’atto conclusivo da Netflix. Inizialmente, prima dello scoppio della pandemia che ha colpito duramente anche la Spagna, le riprese dovevano iniziare già ad aprile. Ora dal 3 agosto, finalmente, hanno cominciato a girare le scene dell’atto conclusivo che potrebbe essere suddiviso in due mini-stagioni da mandare in onda separatamente (come già avvenuto in passato).

Si sa già che le puntate saranno 10 e arriveranno sul piccolo schermo a partire dall’inizio del 2021.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Dalla Casa di Carta a Stranger Things: gli effetti del Coronavirus sulle serie tv

La Casa di Carta: il finale a sorpresa della quinta stagione

Quello che è già sicuro è l’arrivo nel cast di due nuovi attori. Si tratta di Miguel Ángel Silvestre e Patrick Criado. Il primo di loro è già noto al pubblico di Netflix, dal momento che ha partecipato a serie come Sense8, Narcos e Sky Rojo.

Al momento non si sa a che tipo di personaggi daranno vita, ma potrebbero essere i prossimi nemici di Tokyo e del resto della banda. “Cerchiamo sempre di rendere i nostri avversari carismatici e intelligenti. In questo caso, all’interno del genere bellico, stiamo cercando personaggi la cui intelligenza possa essere misurata con quella del Professore”, fa notare il creatore e produttore esecutivo della serie, Álex Pina.

La quinta stagione ha lasciato aperte molte incognite. Dopo che il professore ha iniziato ad attuare un nuovo piano (Parigi) per cercare di rimediare a tutti gli errori che avevano commesso, la banda riesce a salvare l’ex agente di polizia Raquel (Lisbona) e portarla all’interno della Banca di Spagna per unirsi alla rapina.

Ma come al solito, quando sembra che tutto stia andando di nuovo bene, l’ultimo episodio si conclude con Alicia Sierra che punta la pistola alla testa del personaggio di Álvaro Morte dopo aver scoperto il suo nascondiglio.

A questo punto le strade possibili sono solamente due: o la cattura del professore, o l’unione di Sierra alla banda, con un clamoroso colpo di scena. Senza voler spoilerare nulla del nuovo e ultimo appuntamento, qualche attore coinvolto potrebbe aver lasciato intendere qualcosa inerente a questa seconda ipotesi.

Non resta che attendere con ansia il 2021 per assistere in Tv a questa attesissima ultima sfilza di episodi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> La Casa di Carta 5, quando uscirà l’ultima stagione della serie