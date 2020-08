Giappone, caldo ha ucciso ben 79 persone in questo agosto che per la popolazione nipponica si sta rivelando assolutamente da incubo.

Il riscaldamento globale continua ad essere un problema enorme, che non vogliamo affrontare. Non in maniera netta almeno, dato che si continua a sottostimare il problema e a non prendere decisioni nette, forti. Le politiche per diminuire l’impatto ambientale a livello mondiale vengono stilate su carta e presentate nelle conferenze mondiali e nazionali, ma alla fine, nel pratico, si fa sempre troppo poco. Ed il pianeta intanto soffre sotto l’aumento costante delle temperature, mostrando anche dei sintomi che mai si erano visti prima. Questo ovviamente comporta la sofferenza e la morte per vari ecosistemi, per varie specie animali e soprattutto per la nostra salute. Gli umani, infatti, stanno distruggendo il mondo in cui vivono, creando le basi per un’estinzione di massa. Oggi in Giappone si sono visti dei risultati parecchio preoccupanti di questo trand.

Giappone, caldo uccide 79 persone: 7000 persone ricoverate

Secondo le ultime notizie, l’isola del Giappone starebbe letteralmente cuocendo. La sottile linea di terra che racchiude una delle civiltà più antiche e complesse del mondo sta registrando delle temperature interne assolutamente preoccupanti. In alcune zone fortemente abitate, in particolari le città principali del luogo, sono state registrati picchi di 41 gradi. Parliamo di temperature africane, che assolutamente non sono tipiche di quella parte del mondo. A conferma che il riscaldmaento globale non solo esiste, ma sta aumentando in modo costante il suo impatto sul pianeta. Secondo le ultime notizie, sarebbero stati ben 7000 gli anziani ricoverati d’urgenza per un colpo di calore. E 79 persone che non avevano il condizionatore sono morte proprio per il fortissimo caldo che sta contraddistinguendo questo strano luglio in Giappone. L’ennesima campanella che dovrebbe spingerci a fare delle domande.

