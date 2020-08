Il ghiacciaio del Miage fa preoccupare gli esperti. La sua superficie, dagli anni novanta ad oggi è sprofondata di 30 metri: 1 metro all’anno. Il ghiacciaio del Miage, situato nella parte alta della val Veny in Valle d’Aosta, dagli anni ’90 ad oggi ha cambiato le caratteristiche della superficie: è sprofondata di circa trenta metri nel suo settore frontale. Un dato che preoccupa gli esperti, dato che il ghiacciaio sprofonda di un metro all’anno.

Rispetto all’inizio del secolo scorso la copertura detritica del ghiacciaio Miage ha cambiato le proprie caratteristiche che ne hanno cambiato la sua classificazione da bianco a nero. Inoltre, l’instabilità delle morene laterali ha causato l’abbassamento della copertura di oltre sei metri e l’apertura di una grossa trincea nella morena.

Il Ghiacciaio del Miage, che scende dal Monte Bianco, è per gran parte coperto da detriti che ne hanno preservato la massa dalla fusione glaciale. Tutte queste caratteristiche lo rendono classificabile come ghiacciaio nero. Potrebbe interessarti anche: Valle d’Aosta, pericolo ghiacciaio: evacuate le case in Val Ferret Il riscaldamento climatico preoccupa gli esperti Il riscaldamento climatico degli ultimi anni però, ha aumentato la copertura detritica e sul ghiacciaio si distinguono diversi corpi di detrito trasportati dal suo movimento.

Per misurare il cambiamento della forma del ghiacciaio, i glaciologi hanno effettuato dei test per valutare le reazioni del ghiacciaio in relazione ai cambiamenti climatici.