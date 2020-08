In suo intervento alla convention democratica americana in vista delle elezioni Usa, Michelle Obama ha attaccato duramente Trump elogiando il candidato dem Joe Biden.

Michelle Obama, moglie dell’ex presidente, ha attaccato duramente Donald Trump durante un discorso alla convention democratica americana. Ha infatti dichiarato che da quando il Tycoon siede alla Casa Bianca “ovunque guardiamo vediamo caos, divisione e totale carenza di empatia”. La Obama ha poi affermato di conoscere personalmente Joe Biden, candidato democratico alle prossime presidenziali, definendolo una persona perbene, che si è dimostrato un eccellente vicepresidente durante la presidenza del marito. L’ex first lady non ha alcun dubbio che in caso di una sua vittoria “farà piani intelligenti, gestirà buoni team e governerà come qualcuno che ha vissuto una vita che tutti noi possiamo riconoscere”.

Intanto nella giornata di ieri, Trump è stato vittima di un piccolo incidente mentre si trovava a bordo dell’Air Force One, l’aereo presidenziale americano. È accaduto infatti che un piccolo drone si è avvicinato troppo all’aereo mentre questi era in fase di atterraggio. Ne è conseguito un piccolo urto che ha spaventato molto i passeggeri. L’incidente si è verificato intorno alle sei del pomeriggio. Insieme a trump a bordo dell’aereo erano presenti il suo staff e alcuni giornalisti. Tra di loro anche il corrispondente per la Casa Bianca dell’emittente AFP Sebastian Smith, che è stato il primo a raccontare dell’episodio una volta atterrato. Un incidente simile era accaduto anche a Obama durante la sua presidenza. Nel 2015 infatti un drone era volato sul prato della residenza della Casa Bianca mentre l’allora Presidente Usa era uscito per fare una passeggiata.

