Partecipazione a sorpresa del repubblicano John Kasich alla convention democratica per le elezioni Usa. L’ex governatore dell’Ohio sosterrà Joe Biden.

Il repubblicano ed ex governatore dell’Ohio John Kasich, ha deciso di partecipare alla convention democratica schierandosi apertamente contro il suo partito e la candidatura di Trump. Kasich infatti ha deciso di sostenere Joe Biden. Una scelta che il politico repubblicano ha giustificato spiegando che “sono un repubblicano di lungo corso, ma questo attaccamento viene dopo la responsabilità verso il mio Paese. Per questo ho scelto di partecipare a questa convention: in tempi normali probabilmente non sarebbe mai successo, ma questi non sono tempi normali”. L’ex governatore dell’Ohio ha poi dichiarato di conoscere personalmente Biden e che si è convinta che la sua candidatura sia la scelta migliore per il bene degli Stati Uniti.

Leggi anche: Usa 2020, ridotto il vantaggio dei dem: le percentuali

Elezioni Usa, arriva per Biden anche l’endorsement di Michelle Obama

Alla convention ha partecipato anche Michelle Obama, moglie dell’ex presidente Usa. La Obama ha attaccato duramente Trump, asserendo che da quando è al potere la Casa Bianca è perennemente attraversata da caos e divisioni. Anche l’ex first ha dichiarato di aver conosciuto personalmente il candidato dem alle prossime elezioni Usa, e che non ha alcun dubbio che sia il candidato migliore per diventare il nuovo Presidente degli Stati Uniti. Intanto Trump, per fronteggiare al meglio i confronti televisivi con il suo prossimo sfidante, ha assunto quattro consulenti che si occuperanno di “allenarlo” nel dibattito. Tra questi, spicca la figura dell’ex governatore Chris Christie. Questi si occupò personalmente di preparare il tycoon nei dibattiti televisivi con la Clinton. Il suo ruolo risultò fondamentale per alimentare la cavalcata che condusse Trump a diventare Presidente degli Stati Uniti.

Leggi anche: USA, grande spavento per Trump: un drone sfiora il suo aereo